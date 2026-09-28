Tom Selleck su Prime Video dopo Magnum: 14 anni da commissario nella serie più fedele di sempre
14 stagioni, 294 episodi e la famiglia Reagan. Scopri perché la serie CBS con Tom Selleck è così amata in Italia.
Ci sono serie televisive che attraversano un'intera epoca, diventando compagni fedeli di milioni di spettatori. Blue Bloods, disponibile su Prime Video, è una di queste. Dal 2010 al 2024, questa produzione CBS ha costruito un impero narrativo che ha resistito a mode passeggere, rivoluzioni dello streaming e cancellazioni di show ben più blasonati. Quattordici stagioni, 294 episodi, una famiglia che è diventata un'istituzione della serialità americana. La serie racconta le vicende dei Reagan, dinastia di poliziotti del NYPD radicata nella Grande Mela da generazioni. Al centro c'è Frank Reagan, interpretato da Tom Selleck con quella presenza magnetica che già aveva fatto la storia televisiva con Magnum P.I. Frank è il capo del dipartimento di polizia, vedovo, padre di tre figli adulti e di un altro figlio morto in servizio. Una figura paterna e istituzionale che incarna il peso della tradizione e della responsabilità.
Il cast è cresciuto insieme alla serie. Accanto ai protagonisti principali, personaggi come Jackie Curatola (Jennifer Esposito), Linda Reagan (Amy Carlson), Eddie Janko (Vanessa Ray) e Maria Baez (Marisa Ramirez) hanno arricchito l'universo narrativo, portando dinamiche fresche e prospettive diverse. La chimica tra gli attori è palpabile, frutto di anni di lavoro gomito a gomito. Una curiosità che pochi conoscono: nonostante l'ambientazione newyorkese sia imprescindibile per l'identità della serie, gran parte delle riprese in interni è stata girata a Toronto, in Canada. Una scelta dettata da ragioni economiche, dato che la città canadese offre costi di produzione più competitivi e agevolazioni fiscali importanti. Un piccolo inganno scenografico che non ha però intaccato l'autenticità percepita dello show.
Blue Bloods ha saputo mantenersi rilevante attraverso quattordici anni di televisione, un'impresa non da poco in un panorama mediatico in costante evoluzione. Il segreto probabilmente sta nell'equilibrio tra tradizione e contemporaneità, tra le storie procedurali e l'approfondimento psicologico dei personaggi, tra l'azione e la riflessione. E in quella cena domenicale che, puntata dopo puntata, ci ricorda che alcuni valori resistono al tempo. La quattordicesima e ultima stagione, composta da diciotto episodi, ha segnato la fine di un'era nel 2024. Una chiusura che ha lasciato l'amaro in bocca a molti fan, come ha rivelato lo stesso Tom Selleck, che insieme al cast aveva cercato fino all'ultimo di evitare la cancellazione.