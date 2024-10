Bourne, il Principe William ha chiesto a Paul Greengrass di dirigere un altro film: "Vogliono un regista più giovane, ho fatto la mia parte"

Pubblicazione: 11 ottobre alle 15:21

Secondo quanto riporta il Times, durante un evento organizzato dall'associazione BAFTA e dalla Royal African Society, si sarebbero incontrati il Principe William e Paul Greengrass, regista di tre capitoli della saga di Jason Bourne. In quest'occasione, il primo avrebbe espresso al secondo il suo amore per il franchise con protagonista Matt Damon, pregandolo di realizzare uno nuovo film. Quest'ultimo avrebbe però declinato l'invito, spiegando poi a The Independent:

Non fa per me, hanno bisogno di qualcuno più giovane, io ho fatto la mia parte. Ma spero che prendano qualcuno di bravo e giovane per farlo, penso che [un nuovo film] sia in fase di lavorazione.

Ricordiamo infatti che è attualmente in sviluppo un nuovo film della saga, affidato a Edward Berger, regista di Niente di nuovo sul fronte occidentale. Il precedente, dal titolo Jason Bourne e diretto proprio da Greengrass, è arrivato al cinema nel 2016 e, con un budget di 120 milioni di dollari, ne ha incassati in tutto il mondo 415. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.