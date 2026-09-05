Bruce Willis in questo film sci-fi di Rian Johnson su Prime Video (che non ha nulla da invidiare a Nolan)

Pubblicazione: 05 settembre alle 18:00

Ci sono film che ottengono tutto quello che meritano: riconoscimenti della critica, incassi stratosferici, un posto d'onore nella memoria collettiva. E poi ci sono film come Looper, disponibile su Prime Video, che nonostante abbiano conquistato entrambe le cose, sembrano essere scivolati inspiegabilmente fuori dal radar culturale. Un paradosso che merita di essere esplorato, perché stiamo parlando di uno dei migliori film di fantascienza del ventunesimo secolo. Diretto da Rian Johnson nel 2012, Looper è un thriller di fantascienza che gioca con il viaggio nel tempo in modo profondamente originale. La trama segue Joe, interpretato da Joseph Gordon-Levitt, un sicario specializzato nell'eliminare bersagli inviati indietro nel tempo da organizzazioni criminali del futuro. Il suo mondo viene sconvolto quando la sua prossima vittima si rivela essere la versione più anziana di se stesso, interpretata da Bruce Willis. Quello che segue è un gioco di specchi temporali, scelte morali e conseguenze che si propagano attraverso le linee del tempo.





, specialmente per un film di fantascienza con ambizioni visive così elevate. Eppure riuscì a incassare oltre 175 milioni di dollari in tutto il mondo, dimostrandosi un successo commerciale indubbio.. Eppure, se si chiede a un appassionato di fantascienza quali siano i migliori film del genere usciti negli ultimi vent'anni, è probabile che citino Inception, Interstellar, Arrival o Blade Runner 2049. Looper, inspiegabilmente, viene menzionato raramente.Parte della risposta potrebbe risiedere nel contesto in cui il film fu distribuito. Nel 2012, il mercato era dominato dai grandi franchise e dai blockbuster a budget stratosferico.

Un film originale, per quanto brillante, faticava a ritagliarsi uno spazio duraturo nell'immaginario collettivo. Negli Stati Uniti, Looper fu solo un successo modesto, mentre la maggior parte degli incassi arrivò dai mercati internazionali. Questo tipo di distribuzione, seppur redditizia, non sempre genera il passaparola che trasforma un film in un fenomeno culturale. Un altro fattore potrebbe essere la percezione del regista. Rian Johnson, pur essendo sempre stato un talento riconosciuto dalla critica, non godeva all'epoca della stessa aura di autorialità di un Christopher Nolan. I suoi precedenti film, Brick e The Brothers Bloom, erano apprezzati ma ristretti a un pubblico di nicchia. Con Looper, Johnson dimostrò di poter gestire una produzione più ampia senza sacrificare la complessità narrativa e la profondità tematica, ma il suo nome non aveva ancora il peso necessario per garantire attenzione duratura.

Paradossalmente, potrebbe essere stato il suo film successivo a danneggiare retroattivamente la reputazione di Looper. Star Wars: Gli ultimi Jedi, l'ottavo capitolo della saga stellare, scatenò un dibattito acceso e polarizzante tra i fan. Le scelte narrative audaci di Johnson furono celebrate da alcuni e detestare da altri, creando una frattura che portò una parte del pubblico a guardare con sospetto l'intera filmografia del regista. In questo clima, Looper potrebbe essere stato vittima collaterale di una guerra culturale che non aveva nulla a che fare con i suoi meriti. Ma torniamo al film stesso, perché è lì che risiede il vero mistero. Looper non è semplicemente un buon film di fantascienza: è un'opera profondamente inventiva che porta idee nuove in un genere che spesso si affida a formule consolidate. Il concetto di sicari che uccidono persone inviate dal futuro è già di per sé affascinante, ma Johnson non si accontenta di esplorare solo questo aspetto.





Il paragone con i film di Christopher Nolan non è casuale.. Ma Looper merita di essere menzionato nello stesso respiro. Se Inception esplora i labirinti della mente e Interstellar le profondità dello spazio-tempo, Looper indaga le contraddizioni dell'identità personale attraverso la lente del viaggio temporale. La grande differenza è che Nolan, all'epoca, era già considerato un autore di riferimento, un marchio di qualità che garantiva attenzione mediatica e interesse del pubblico.. Eppure, spogliato del nome altisonante, il film di Johnson non è inferiore per ambizione, esecuzione o impatto emotivo.La questione non è se Looper sia un buon film. I numeri, la critica e chi lo ha visto lo confermano senza ombra di dubbio.. Forse è colpa dei meccanismi dell'industria, che privilegiano i grandi nomi e i franchise consolidati. Forse è la conseguenza di scelte distributive che non hanno saputo capitalizzare sul passaparola.: essere scoperti e riscoperti, generazione dopo generazione, da spettatori che si chiedono come abbiano fatto a lasciarseli sfuggire.