Richard Gere è uno spietato truffatore in questo film su Prime Video (ma vogliamo che la passi liscia)

Pubblicazione: 05 settembre alle 17:00

Richard Gere in Arbitrage - La frode, film disponibile su Prime Video, interpreta un finanziere canaglia che è, oggettivamente, una brutta persona. Tutto ciò che gli importa è accumulare ricchezza e status, e quando le cose si mettono male, salvare la propria pelle. Saccheggia, inganna, tradisce. Eppure il film ci invita a fare il tifo per lui. E noi, incredibilmente, accettiamo l'invito senza troppa resistenza. Il suo carisma e magnetismo rendono l'operazione irresistibile. In questa pellicola, il cattivo è l'eroe. Sua figlia, presentata come esempio di virtù, risulta una noia un po' anemica. Il suo antagonista, un detective anticonformista, è più coinvolgente di lei, ma per renderlo tale gli è stato dato anche lui un lato peccaminoso: è disposto a trasgredire pur di catturare il suo uomo.





. I malfattori che hanno conquistato gli spettatori vanno dal Joker a Clyde Barrow, da Michael Corleone a Catherine Tramell, da O-Ren Ishii a Bellatrix Lestrange. Nel frattempo, i personaggi virtuosi tendono a essere noiosi, come Capitan America, o semplicemente irritanti, come Poppy Cross in Happy-Go-Lucky. In Io e Annie, il personaggio di Woody Allen resta impassibile davanti a Biancaneve e desidera invece la Regina Cattiva. Il resto di noi, sembra, non è poi così diverso.. È noto che le donne preferiscono gli amanti "cattivi ragazzi".. Quelli che hanno ottenuto i punteggi più alti in queste categorie si sono rivelati avere il maggior numero di partner sessuali.. Le persone cattive danneggiano il resto di noi, quindi perché dovremmo applaudirle?

Forse la spiegazione più ovvia è che stiamo riconoscendo un lato oscuro di noi stessi che altrimenti siamo costretti a reprimere. Gere sembra una persona abbastanza per bene quando lo incontri (se siete fan di questo attore, non potete perdere questo thriller su Prime Video). La prosaica verità è che la maggior parte di noi in realtà non è poi così cattiva. Forse questo è il vero motivo per cui siamo così soggiogati da coloro che lo sono, sia nella realtà che nella finzione. Per la maggior parte del tempo, la maggior parte delle persone vive le proprie vite entro i limiti imposti dalla legge, dalle convenzioni, dalla coscienza e dai bisogni e desideri degli altri. Sanno che se la maggior parte delle persone non lo facesse, la vita diventerebbe impossibile per tutti. Eppure sanno anche che c'è qualcosa di poco glorioso in un'esistenza così circoscritta.





. Scoprono i loro veri desideri, li perseguono con tutto il cuore e calpestano coloro che si mettono sulla loro strada. Rispetto a loro, siamo solo metà vivi.. Non è quindi sorprendente che ci piaccia vederli eroismi sullo schermo. Forse dovremmo superare questo atteggiamento discutibile.. E finché sarà così, continueremo a innamorarci di chi, sullo schermo, ha il coraggio di essere completamente, irrimediabilmente, magnificamente cattivo.