Carrie: Mike Flanagan al lavoro su una serie per Amazon

Pubblicazione: 21 ottobre alle 17:57

Amazon ha messo in cantiere un nuovo adattamento del celebre romanzo di Stephen King, Carrie, affidandolo a Mike Flanagan.

Il regista di The Life of Chuck, già reclutato per dirigere il nuovo film di, lavorerà per il colosso dello streaming a un totale di otto episodi.

La trama della serie la definisce una “rivisitazione coraggiosa e attuale della storia della liceale Carrie White, che ha trascorso la sua vita segregata con la sua severa madre. Dopo la morte improvvisa del padre, Carrie si ritrova a dover fare i conti con il panorama alieno di un liceo pubblico, uno scandalo che frantuma la comunità e la presenza di misteriosi poteri telecinetici".