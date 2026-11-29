Pubblicazione: 29 novembre alle 12:45

Dopo quasi un decennio passato nei panni di Matt Murdock, Charlie Cox ha affrontato una delle domande che più preoccupa i fan dell'Universo Cinematografico Marvel: cosa succederebbe se Marvel Studios decidesse di sostituirlo come Daredevil. Cox ha debuttato come l'Uomo Senza Paura nel 2015, quando Netflix lanciò la sua ambiziosa serie Daredevil, che per tre stagioni ha ridefinito gli standard delle produzioni Marvel per il piccolo schermo. Dopo la cancellazione dello show nel 2018, molti pensavano che il capitolo si fosse chiuso definitivamente. Invece, Marvel Studios ha riportato Cox nel franchise con apparizioni in Spider-Man: No Way Home, She-Hulk: Attorney at Law ed Echo, prima di affidargli nuovamente il ruolo da protagonista in Daredevil: Born Again, la serie che concluderà il suo arco con la terza stagione nel marzo 2027.





Daredevil Born Again, fonte: Disney+

MaMarvel Studios non ha chiuso la porta a future apparizioni del personaggio, comeTuttavia,non lo turberebbe affatto. "Avevo semplicemente dato per scontato che avrebbero fatto un recast del mio ruolo", ha spiegato Cox, riferendosi al periodo post-cancellazione su Netflix. "E questo non mi preoccupava allora, e non mi preoccupa nemmeno adesso. È un personaggio talmente straordinario che non vedo l'ora che qualcun altro raccolga il testimone e faccia un lavoro fantastico".Il contesto in cui queste dichiarazioni arrivano è particolarmente significativo., che si chiuderà con Avengers: Secret Wars nel dicembre 2027. Kevin Feige, presidente dei, creando una nuova timeline singolare. Questo reset potrebbe aprire le porte a nuove versioni di personaggi esistenti, incluso potenzialmente Daredevil.

Quanto al futuro televisivo Marvel dopo Born Again, il panorama è avvolto nel mistero. VisionQuest ha recentemente concluso la sua corsa su Disney+, e dopo Daredevil rimarrà ufficialmente annunciata solo Zodiac, una serie thriller spionistica prevista per il 2028, stesso anno in cui usciranno al cinema Ghost Rider, il reboot degli X-Men e Black Panther III.





, cosa apparentemente rara nelle produzioni Marvel. Un piccolo gesto che assume un significato simbolico particolare alla luce delle sue dichiarazioni sul recasting: anche se un giorno qualcun altro indosserà il costume rosso sullo schermo,come Uomo Senza Paura., offrendo ai fan almeno un'altra occasione per vedere Cox nei panni del vigilante cieco di Hell's Kitchen. Che sia davvero l'ultima volta o meno, l'attore ha già dimostrato di essere pronto ad accettare qualsiasi direzione Marvel scelga di prendere con il personaggio.