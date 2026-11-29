Charlie Cox potrebbe non essere più Daredevil: possibile recasting nei prossimi progetti Marvel
Charlie Cox commenta la possibilità che Marvel sostituisca il suo Daredevil: le dichiarazioni dell'attore sul futuro del personaggio e Born Again stagione 3.
Dopo quasi un decennio passato nei panni di Matt Murdock, Charlie Cox ha affrontato una delle domande che più preoccupa i fan dell'Universo Cinematografico Marvel: cosa succederebbe se Marvel Studios decidesse di sostituirlo come Daredevil. Cox ha debuttato come l'Uomo Senza Paura nel 2015, quando Netflix lanciò la sua ambiziosa serie Daredevil, che per tre stagioni ha ridefinito gli standard delle produzioni Marvel per il piccolo schermo. Dopo la cancellazione dello show nel 2018, molti pensavano che il capitolo si fosse chiuso definitivamente. Invece, Marvel Studios ha riportato Cox nel franchise con apparizioni in Spider-Man: No Way Home, She-Hulk: Attorney at Law ed Echo, prima di affidargli nuovamente il ruolo da protagonista in Daredevil: Born Again, la serie che concluderà il suo arco con la terza stagione nel marzo 2027.
Il contesto in cui queste dichiarazioni arrivano è particolarmente significativo. L'MCU si trova alle soglie di una trasformazione radicale: Avengers: Doomsday inaugurerà questo dicembre la fase conclusiva della Saga del Multiverso, che si chiuderà con Avengers: Secret Wars nel dicembre 2027. Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha già confermato che Secret Wars resetterà l'universo cinematografico, creando una nuova timeline singolare. Questo reset potrebbe aprire le porte a nuove versioni di personaggi esistenti, incluso potenzialmente Daredevil.
Quanto al futuro televisivo Marvel dopo Born Again, il panorama è avvolto nel mistero. VisionQuest ha recentemente concluso la sua corsa su Disney+, e dopo Daredevil rimarrà ufficialmente annunciata solo Zodiac, una serie thriller spionistica prevista per il 2028, stesso anno in cui usciranno al cinema Ghost Rider, il reboot degli X-Men e Black Panther III.
Daredevil: Born Again stagione 3 debutterà su Disney+ nel marzo 2027, offrendo ai fan almeno un'altra occasione per vedere Cox nei panni del vigilante cieco di Hell's Kitchen. Che sia davvero l'ultima volta o meno, l'attore ha già dimostrato di essere pronto ad accettare qualsiasi direzione Marvel scelga di prendere con il personaggio.