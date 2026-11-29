Pubblicazione: 29 novembre alle 12:00

A volte il mondo dell'intrattenimento ti sorprende quando meno te lo aspetti. E se ti dicessero che uno dei manga più violenti, provocatori e iconici degli ultimi anni ha influenzato il prossimo grande film d'animazione Disney, ci crederesti? Eppure è proprio così: Chainsaw Man, l'opera di Tatsuki Fujimoto che ha ridefinito i confini dello shonen contemporaneo, è diventato una fonte d'ispirazione per Hexe - Il regno delle streghe, il nuovo film Disney. La notizia arriva direttamente dalla bocca dei registi Fawn Veerasunthorn e Jason Hand. Hand, in particolare, ha raccontato un aneddoto personale che spalanca le porte su una nuova era dell'animazione: guardando Chainsaw Man insieme al figlio quindicenne, è rimasto folgorato dalle soluzioni visive dell'anime, specialmente nel trattamento degli occhi dei personaggi.

Quelle tecniche audaci, quel linguaggio visivo estremo, potevano funzionare anche in un contesto Disney, solo con maggiore sottilezza., finché non scopre di essere una strega e viene catapultata nel regno magico di Hexe. È una premessa classica per gli standard Disney, ma l'esecuzione promette di essere tutt'altro che convenzionale., senza essere troppo didascalici.

L'obiettivo era chiaro: renderlo più cartoon, più espressivo, più audace. Ed è qui che entra in gioco Chainsaw Man. Nonostante l'abisso narrativo che separa le due opere, una per famiglie e l'altra decisamente adulta, esistono punti di contatto sorprendenti. Entrambe le storie presentano protagonisti caotici che si muovono in mondi pericolosi, popolati da creature mostruose e individui dotati di poteri soprannaturali. Ma più di tutto, è l'approccio estetico a unirle: colori vividi, design eccentrici, un contrasto costante tra il tono leggero dei personaggi e la violenza intrinseca dell'ambientazione.

Il mondo di Hexe è un tripudio di tonalità sature, architetture impossibili, creature bizzarre. I personaggi umani stessi hanno proporzioni esagerate, facce espressive fino al limite del grottesco. E Billie, una volta che si abitua al suo nuovo ambiente, sprigiona un'energia caotica che ricorda inevitabilmente Denji, il protagonista di Chainsaw Man. Quella stessa vitalità anarchica, quella capacità di mescolare momenti di leggerezza con sequenze di puro adrenalinico pericolo. L'anime di Chainsaw Man, prodotto da MAPPA, ha fatto scuola proprio per questo: ha dimostrato che si può essere oscuri senza rinunciare a una palette cromatica ricca, che si può essere violenti mantenendo un senso di meraviglia visiva.

: tutti elementi che ora Disney sta adattando al proprio linguaggio., rappresenta anche una risposta al pubblico contemporaneo. Gli spettatori di oggi, cresciuti con TikTok, YouTube e una sovraesposizione a stimoli visivi costanti, hanno sviluppato un'alfabetizzazione estetica diversa. Reagiscono a linguaggi più dinamici, più audaci, meno prevedibili., con la sua capacità di passare dal registro comico a quello drammatico in pochi fotogrammi, con i suoi personaggi dalle espressioni facciali esagerate e memorabili