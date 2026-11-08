Frozen 3, Disney prepara nuove canzoni per il ritorno di Anna ed Elsa: una accompagnerà un momento speciale

Pubblicazione: 08 novembre alle 09:30

Il ritorno ad Arendelle si avvicina e Disney sta preparando una nuova colonna sonora destinata ad accompagnare le avventure di Anna, Elsa, Kristoff e Olaf. Frozen 3 arriverà nei cinema il 24 novembre 2027, ma la lavorazione del terzo capitolo della fortunata saga animata ha già raggiunto una fase importante, soprattutto per quanto riguarda la musica. Dopo il successo mondiale di Let It Go e Into the Unknown, gli autori sono infatti al lavoro su nuove canzoni, una delle quali accompagnerà uno dei momenti più attesi dell'intera trilogia: il matrimonio tra Anna e Kristoff.

A raccontare i progressi della produzione è stato, direttore creativo dei, durante un'intervista rilasciata a Collider in occasione dello SCAD Savannah Film Festival. Il dirigente ha spiegato che Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, la coppia di compositori responsabile delle canzoni dei primi due film, stanno lavorando intensamente alla colonna sonora del nuovo capitolo. Al momento,, anche se non è ancora stato confermato quanti entreranno effettivamente nella versione definitiva del film.

Un dettaglio importante, perché la produzione musicale è ancora in corso e Disney potrebbe decidere di modificare alcune composizioni prima dell'uscita, ma Jared Bush ha già anticipato che una delle nuove canzoni sarà particolarmente emozionante. “Proprio mentre parliamo, Kristen e Bobby Lopez stanno lavorando a una delle canzoni più emozionanti del film. Sono arrivati a circa cinque brani”, ha dichiarato il responsabile Disney, mostrando grande entusiasmo per il lavoro svolto finora. Una delle composizioni sarà legata alle nozze di Anna e Kristoff, un evento che il pubblico aspetta fin dalla conclusione del secondo capitolo.

Bush ha descritto il brano che accompagnerà il matrimonio come spettacolare, senza però rivelarne il titolo o anticipare quali personaggi lo interpreteranno. Non sappiamo quindi se sarà Anna a cantare, se Kristoff avrà nuovamente un momento musicale tutto suo oppure se la sequenza coinvolgerà anche Elsa e gli altri protagonisti. Per scoprirlo bisognerà attendere ulteriori anticipazioni. La novità più interessante riguarda però il momento in cui si svolgerà il matrimonio e diversamente da quanto si potrebbe immaginare, le nozze non rappresenteranno necessariamente il gran finale della storia.

Frozen, fonte: Disney

Jared Bush ha infatti confermato checomincerà proprio con il matrimonio di, riprendendo gli eventi poco tempo dopo la conclusione di Frozen 2 – Il segreto di Arendelle. Nel film del 2019,a chiedere ad, dopo numerosi tentativi interrotti dalle difficoltà affrontate durante il viaggio nella Foresta Incantata. La proposta era arrivata soltanto verso la conclusione dell'avventura, lasciando aperta la possibilità di raccontare le nozze in un eventuale seguito. Adessoha deciso di trasformare quel momento nel punto di partenza del terzo capitolo.

Ma la felicità dei protagonisti potrebbe durare molto meno del previsto. Le prime anticipazioni ufficiali hanno infatti confermato l'arrivo di una nuova antagonista, una figura misteriosa che potrebbe possedere poteri persino superiori a quelli di Elsa. Il personaggio è stato mostrato brevemente durante il D23 dell'agosto 2026, quando Disney ha presentato alcune sequenze animate del nuovo film. L'identità della donna rimane ancora sconosciuta, così come le sue vere intenzioni. Tuttavia, la sua presenza sembra destinata a mettere profondamente in discussione l'equilibrio raggiunto dalle sorelle alla fine del secondo capitolo.

Anna è diventata la regina di Arendelle, mentre Elsa ha scelto di vivere nella Foresta Incantata, assumendo un ruolo legato alla protezione degli spiriti e alla natura dei suoi poteri. Il nuovo film dovrà quindi raccontare come le due protagoniste affronteranno una minaccia diversa da quelle incontrate in passato. Anche per questo motivo, la musica potrebbe avere ancora una volta un'importanza fondamentale. Nei primi due capitoli, infatti, le canzoni non hanno rappresentato soltanto momenti di intrattenimento, ma hanno contribuito a raccontare le emozioni e le trasformazioni dei personaggi.

Frozen, fonte: Disney

, conosciuta in Italia come All'alba sorgerò, è diventata il simbolo della scoperta e dell'accettazione dei poteri di Elsa, mentre, ovveroha accompagnato il suo desiderio di comprendere le proprie origini. Con, Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez avranno quindi il compito di creare nuove composizioni capaci di lasciare un segno altrettanto importante nell'immaginario del pubblico. Ehanno già iniziato a prendere forma davanti agli spettatori. Durante il D23,hanno interpretato una nuova versione di Frozen Heart, la canzone che apriva il primo film del 2013., invece, ha presentato Ooooh, Samantha, un brano dedicato alla prima cotta di Olaf.

Il simpatico pupazzo di neve vivrà infatti una nuova esperienza sentimentale, legata all'introduzione di Samantha, un personaggio che potrebbe avere un ruolo importante nella sua storia. Le nuove canzoni offriranno quindi spazio sia ai momenti romantici sia alle situazioni più divertenti, senza dimenticare la componente avventurosa che ha contribuito al successo della saga. Il ritorno di Frozen rappresenta inoltre uno dei progetti più importanti per Disney, considerando gli straordinari risultati commerciali ottenuti dai primi due capitoli. Il film originale del 2013 ha incassato circa 1,3 miliardi di dollari nel mondo, mentre il seguito del 2019 ha superato 1,4 miliardi. Numeri che hanno trasformato Anna ed Elsa in due delle protagoniste più riconoscibili dell'animazione contemporanea.

Il terzo capitolo sarà diretto da Jennifer Lee e Trent Correy, mentre nel cast vocale originale torneranno Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff e Josh Gad. Disney ha inoltre già confermato lo sviluppo di Frozen 4, anche se i due film non arriveranno più nelle sale a distanza ravvicinata come inizialmente ipotizzato. Per il momento, però, tutta l'attenzione è concentrata sulla nuova avventura del 2027. Il numero definitivo delle canzoni rimane ancora da confermare, ma le dichiarazioni di Jared Bush suggeriscono che la musica continuerà a occupare un posto centrale nella storia. E mentre gli appassionati aspettano di scoprire quale sarà la prossima canzone capace di conquistare il pubblico, una certezza è già emersa: il matrimonio di Anna e Kristoff avrà un accompagnamento musicale speciale, ma potrebbe rappresentare soltanto l'inizio di un'avventura molto più grande, che dovrebbe espandersi nell'atteso quarto capitolo.