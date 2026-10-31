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Disney annuncia uno speciale inedito di La Principessa e il Ranocchio: Tiana torna nel 2026

La Principessa e il Ranocchio torna su Disney Plus con uno speciale inedito. Cast originale, nuove canzoni e una storia completa ambientata a New Orleans.

di Federica Verdoliva
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L'amato mondo di New Orleans disegnato da Disney sta per riaprire le sue porte. Quasi diciassette anni dopo l'uscita nelle sale, La Principessa e il Ranocchio riceverà uno speciale inedito su Disney Plus che riporterà in scena il cast vocale originale e una serie di canzoni completamente nuove. Una notizia che farà la gioia di chiunque abbia un debole per Tiana, il Principe Naveen e l'indimenticabile villain Dr. Facilier.

La conferma ufficiale è arrivata da Jared Bush, Chief Creative Officer dei Disney Animation Studios, che ha condiviso i dettagli in esclusiva con Collider. "Stiamo lavorando a qualcosa di speciale ambientato nel mondo de La Principessa e il Ranocchio", ha dichiarato Bush. "Il progetto è attualmente in produzione attiva e sarà disponibile presto. Ci saranno nuove canzoni, il cast originale e sarà davvero spettacolare". Sebbene Bush abbia mantenuto il riserbo sui dettagli specifici della trama e sulla data di uscita, ha chiarito un aspetto fondamentale, non si tratterà di un semplice cortometraggio o di una serie di corti assemblati insieme. Lo speciale presenterà una storia completa e articolata, arricchita da numerosi brani musicali inediti.

La decisione di espandere l'universo de La Principessa e il Ranocchio non sorprende se si considerano i risultati ottenuti dal film originale. Uscito l'11 dicembre 2009, il lungometraggio diretto da Ron Clements e John Musker ha conquistato pubblico e critica, diventando uno dei film d'animazione Disney più apprezzati dell'era moderna. Eppure, nonostante il successo commerciale al botteghino e nelle vendite di merchandise, il franchise non aveva mai ricevuto un seguito diretto.

Lo stesso report aveva accennato all'esistenza di uno speciale animato basato su La Principessa e il Ranocchio nelle primissime fasi di sviluppo, ma senza alcuna conferma ufficiale da parte della compagnia. Le dichiarazioni di Bush rappresentano non solo una conferma, ma anche una rassicurazione, il progetto è vivo, vegeto e in produzione attiva. Il ritorno del cast vocale originale è un elemento cruciale per garantire l'autenticità dello speciale. Anika Noni Rose, che ha prestato la voce a Tiana nell'edizione originale americana, è una delle interpreti più amate del pantheon delle principesse Disney. Bruno Campos, voce di Naveen, aveva portato il giusto mix di charme e leggerezza al principe trasformato in ranocchio.

L'aggiunta di nuove canzoni è un altro aspetto che promette di arricchire l'esperienza. La colonna sonora originale de La Principessa e il Ranocchio, che includeva brani come "Almost There" e "Down in New Orleans", aveva saputo catturare l'essenza del jazz e della cultura di New Orleans, diventando parte integrante dell'identità del film. Dal punto di vista strategico. Gli speciali animati per Disney Plus rappresentano una via di mezzo tra i cortometraggi e i lungometraggi tradizionali, permettendo alla compagnia di esplorare nuove storie senza l'impegno produttivo e finanziario di un film destinato alle sale cinematografiche.

La Principessa e il Ranocchio occupa un posto particolare nella storia recente dell'animazione Disney. È stato l'ultimo grande film in animazione tradizionale 2D prodotto dallo studio prima che la compagnia abbracciasse definitivamente il 3D computerizzato. Quella scelta stilistica si è rivelata un punto di forza, conferendo al film un'estetica nostalgica e artistica che lo distingue nettamente dalle produzioni successive. Inoltre, Tiana è stata la prima principessa afroamericana Disney, un traguardo significativo per la rappresentazione e l'inclusività nei film per famiglie. Il suo messaggio di determinazione, lavoro duro e fedeltà ai propri sogni ha risuonato ben oltre i confini culturali, rendendo il film universalmente apprezzato.

I dettagli su trama, data di uscita e durata dello speciale rimangono avvolti nel mistero. I social media hanno iniziato a riempirsi di speculazioni su quali personaggi secondari potrebbero tornare, quali nuove avventure Tiana e Naveen potrebbero affrontare e quale direzione musicale prenderanno le nuove canzoni. Nel frattempo, il film originale continua ad essere disponibile in streaming su Disney Plus, permettendo a vecchi e nuovi fan di rivisitare la storia che ha dato il via a tutto. Lo speciale de La Principessa e il Ranocchio rappresenta più di un semplice sequel o spin-off. È la celebrazione di un'eredità, il riconoscimento del valore duraturo di personaggi e storie che hanno saputo toccare il cuore di milioni di persone.

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