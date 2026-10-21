Lilo & Stitch 2, le prime foto dal set svelano il ritorno di Stitch e il debutto di un personaggio amatissimo

Pubblicazione: 21 ottobre alle 08:45

Le riprese di Lilo & Stitch 2 sono ufficialmente iniziate e le prime immagini arrivate dal set hanno già regalato ai fan Disney una sorpresa particolarmente attesa. Il nuovo film live-action, che proseguirà la storia raccontata nel successo cinematografico del 2025, riporterà infatti sullo schermo Stitch e Lilo, interpretata ancora una volta da Maia Kealoha, ma soprattutto introdurrà un personaggio amatissimo dal pubblico: Angel, l'esperimento alieno rosa destinato ad avere un ruolo importante nel sequel. Le fotografie, scattate durante le riprese alle Hawaii e diffuse sui social, permettono di osservare per la prima volta i due alieni fianco a fianco sul set.

First Look at Stitch and Angel in the LILO & STITCH 2 set. Via: @reelnewshawaii https://t.co/S5uuXVUvMI — Lilo & Stitch News (@LiloStitchLA) October 20, 2026

Un'anticipazione che conferma quanto annunciato dallanei mesi scorsi e che offre anche qualche indizio sulle atmosfere della nuova avventura. La produzione di, con diverse riprese organizzate anche nella zona di Honolulu. Tra le location utilizzate figurano il Bishop Museum e l'area di Waikiki, dove alcuni presenti sono riusciti a immortalare una scena decisamente curiosa. Nelle immagini condivise dall'account Reel News Hawaii,appaiono seduti uno accanto all'altra, sopra un contenitore blu, circondati da attrezzature da pesca.

Stitch indossa persino un piccolo cappello da pescatore, un particolare che contribuisce a rendere la scena ancora più simpatica e che potrebbe suggerire uno dei momenti più teneri del film. C'è però una precisazione importante: quelli fotografati sul set non sono i modelli digitali definitivi dei personaggi, ma riproduzioni fisiche utilizzate durante le riprese come riferimenti per gli attori e per la successiva realizzazione degli effetti visivi. Nel film, infatti, Stitch e Angel saranno ricreati attraverso la computer grafica, proprio come avvenuto con il protagonista nel primo live-action.

Questo significa che le immagini non mostrano ancora esattamente come apparirà Angel sul grande schermo, ma permettono comunque di farsi un'idea del suo design e, soprattutto, della presenza del personaggio nella nuova storia. Per chi conosce l'universo di Lilo & Stitch, l'arrivo di Angel rappresenta una novità particolarmente significativa. Conosciuta anche come Esperimento 624, la piccola aliena rosa ha fatto il suo debutto nella serie animata televisiva dedicata ai personaggi Disney, diventando rapidamente una delle figure più amate del franchise. Angel possiede inoltre un'abilità decisamente particolare: attraverso il proprio canto può influenzare gli altri esperimenti genetici, arrivando a risvegliare il loro lato malvagio.

🚨🚨🚨 New set images for filming of live action Lilo And Stitch 2 https://t.co/QFJPUaPiSN — Lilo And Stitch News/Updates (@LiloAndStitchLA) October 20, 2026

Una caratteristica che,, ha avuto conseguenze importanti anche per. Nel corso delle sue apparizioni animate,ha sviluppato un legame sentimentale con il protagonista, diventando di fatto la sua compagna. Non è però ancora chiaro se il nuovo film seguirà esattamente questa strada. La giovane, parlando in precedenza del rapporto tra i due personaggi, aveva infatti suggerito la possibilità di un legame più simile a quello tra fratello e sorella, richiamando il concetto di ohana, la famiglia che rappresenta da sempre il cuore della saga. Non si tratta comunque di una conferma ufficiale sulla direzione narrativa del sequel e per il momento,non ha rivelato in che modo, né quale sarà il suo ruolo all'interno della trama.

A rendere ancora più interessante il progetto è il ritorno di Chris Sanders, uno dei creatori del film d'animazione originale del 2002 e storica voce di Stitch. Sanders sarà infatti lo sceneggiatore e regista di questo secondo capitolo live-action, assumendo un ruolo creativo centrale dopo aver già contribuito al successo del franchise. Il nuovo film non sarà un rifacimento diretto di Lilo & Stitch 2 – Che disastro Stitch!, il sequel animato distribuito nel 2005, ma racconterà una storia originale, ampliando l'universo introdotto dal precedente adattamento cinematografico. Una scelta che appare comprensibile considerando i risultati ottenuti dal primo film, arrivato nelle sale nel maggio 2025 e capace di superare il miliardo di dollari di incassi mondiali, diventando uno dei maggiori successi commerciali Disney degli ultimi anni.

Il ritorno di Lilo e Stitch era stato annunciato mentre il primo live-action era ancora al cinema, ma l'avvio delle riprese e l'arrivo delle prime fotografie rappresentano un passo concreto verso la realizzazione del progetto. Lilo & Stitch 2 arriverà nelle sale statunitensi il 26 maggio 2028, mentre ulteriori dettagli sulla distribuzione internazionale saranno comunicati successivamente. Per scoprire quale avventura attenda i protagonisti bisognerà quindi pazientare ancora, ma le prime immagini dal set sembrano già anticipare una delle novità più interessanti del sequel. Questa volta Stitch non sarà l'unico piccolo alieno a conquistare il pubblico: al suo fianco ci sarà anche Angel, pronta a portare un nuovo capitolo nella storia dell'ohana più amata della Disney.