Pubblicazione: 26 novembre alle 08:45

A quasi un anno dall'uscita di Avatar: Fuoco e Cenere, il futuro della saga fantascientifica di James Cameron continua a essere oggetto di discussione. Le dichiarazioni rilasciate dal regista negli ultimi mesi avevano alimentato i dubbi sulla possibilità di tornare ancora una volta su Pandora, nonostante la presenza di altri due capitoli nel calendario cinematografico dello studio. Adesso, però, da Disney è arrivato un segnale incoraggiante per tutti coloro che attendono Avatar 4.

Come riportato da Collider, durante una presentazione commerciale organizzata a Buenos Aires, in Argentina, la compagniatra le sue prossime produzioni cinematografiche, accanto ad altri progetti particolarmente attesi come. L'iniziativa suggerisce che Disney non abbia intenzione, almeno per il momento, di rinunciare al franchise.

Avatar 4 resta attualmente previsto nelle sale statunitensi per il 21 dicembre 2029, mentre il quinto capitolo dovrebbe arrivare il 19 dicembre 2031. Non si tratta di nuove date, dal momento che erano già state comunicate in precedenza, ma la presenza del quarto film nella recente presentazione assume un significato particolare alla luce delle incertezze manifestate dallo stesso Cameron.

Avatar: Fuoco e Cenere, fonte: Disney

Nonostante Avatar: Fuoco e Cenere abbia incassato quasi 1,5 miliardi di dollari in tutto il mondo, il risultato è stato sensibilmente inferiore a quello dei suoi predecessori. Il primo Avatar aveva infatti superato i 2,9 miliardi di dollari, mentre La via dell'acqua aveva raggiunto quota 2,3 miliardi. Considerando gli elevatissimi costi produttivi della saga, James Cameron ha iniziato a interrogarsi sulla sostenibilità economica dei prossimi capitoli.

James Cameron e Avatar: Fuoco e Cenere, fonte: Disney

Intervenuto lo scorso maggio nell'Empire Film Podcast, il regista aveva spiegato diche gli consentissero di dimezzare i tempi di realizzazione dei film, riducendo di circa un terzo i costi rispetto alle produzioni precedenti. Nel corso dell'estate, inoltre, ilaveva manifestato, dopo aver trascorso gran parte degli ultimi vent'anni a lavorare sull'universo di Pandora.

Va comunque ricordato che una parte di Avatar 4 è già stata girata. Cameron aveva approfittato delle riprese del secondo e del terzo capitolo per realizzare alcune sequenze del prossimo film, così da preservare l'età degli interpreti più giovani prima dell'importante salto temporale previsto dalla sceneggiatura. Anche i copioni dei due lungometraggi sono già stati completati. La presenza di Avatar 4 nei programmi di Disney rappresenta dunque una notizia positiva per i fan, ma non equivale necessariamente all'annuncio dell'imminente ripresa della produzione.

Restano infatti da definire diversi aspetti organizzativi ed economici, sui quali né lo studio né James Cameron hanno fornito nuovi aggiornamenti. Per il momento, quindi, il viaggio su Pandora non sembra destinato a concludersi con Avatar: Fuoco e Cenere. Resta da capire se Cameron riuscirà a concretizzare la propria ambiziosa visione visione rispettando le tempistiche previste e attraverso quali innovazioni tecnologiche porterà sul grande schermo il prossimo capitolo della saga.