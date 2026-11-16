Pirati dei Caraibi 6, uno dei protagonisti vuole tornare: aggiornamenti sullo sviluppo del sequel

Pubblicazione: 16 novembre alle 12:47

Mentre Johnny Depp continua a far discutere con le sue dichiarazioni sul possibile ritorno nei panni di Jack Sparrow, un altro volto storico della saga dei Pirati dei Caraibi rompe il silenzio. Mackenzie Crook, l'attore che ha dato vita all'indimenticabile Ragetti, il pirata con l'occhio di legno, si dice pronto a tornare per il sesto capitolo della franchise. Ma a una condizione ben precisa.





, Crook ha risposto alla domanda che molti fan si pongono da anni:"Sì, credo che lo farei tanto per il gusto di farlo. Sarebbe così interessante, ovviamente dipenderebbe dalla sceneggiatura, anche solo fare un cameo per vedere cosa è successo a quei personaggi, Pintel e Ragetti, cosa ne è stato di loro dopo l'ultima volta che li abbiamo visti. Ancora una volta, ero davvero affezionato a quei personaggi"., interpretato da Lee Arenberg,: La maledizione della prima luna, La maledizione del forziere fantasma e Ai confini del mondo. Il duo comico e maldestro ha servito nelle ciurme sia del Capitano Hector Barbossa che di Jack Sparrow, regalando alcuni dei momenti più leggeri e divertenti della trilogia originale. L'ultima volta che li abbiamo visti era il 2007, quando navigavano sulla Perla Nera con Barbossa dopo aver rubato la nave a Jack.

Crook non si è limitato a parlare del futuro, ma ha anche condiviso riflessioni nostalgiche sulla realizzazione dei film originali. "A volte era estenuante", ha ammesso l'attore, aggiungendo però un'osservazione significativa: "Ero consapevole che questa fosse in qualche modo la fine di un'era. In uno dei film, dovevano far esplodere una nave, quindi ne hanno presa una vera, l'hanno riempita di esplosivi e l'hanno fatta saltare. E non credo che lo farebbero ora. Sarebbe tutto in CGI, ma questo sembrava come gli ultimi residui del cinema fatto alla vecchia maniera. Era speciale".



