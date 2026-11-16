Pirati dei Caraibi 6, uno dei protagonisti vuole tornare: aggiornamenti sullo sviluppo del sequel
Mackenzie Crook pronto a tornare come Ragetti in Pirati dei Caraibi 6. L'attore vorrebbe scoprire il destino del suo personaggio dopo 18 anni dall'ultima apparizione.
Mentre Johnny Depp continua a far discutere con le sue dichiarazioni sul possibile ritorno nei panni di Jack Sparrow, un altro volto storico della saga dei Pirati dei Caraibi rompe il silenzio. Mackenzie Crook, l'attore che ha dato vita all'indimenticabile Ragetti, il pirata con l'occhio di legno, si dice pronto a tornare per il sesto capitolo della franchise. Ma a una condizione ben precisa.
Ragetti e il suo inseparabile compagno Pintel, interpretato da Lee Arenberg, sono apparsi nei primi tre film della saga: La maledizione della prima luna, La maledizione del forziere fantasma e Ai confini del mondo. Il duo comico e maldestro ha servito nelle ciurme sia del Capitano Hector Barbossa che di Jack Sparrow, regalando alcuni dei momenti più leggeri e divertenti della trilogia originale. L'ultima volta che li abbiamo visti era il 2007, quando navigavano sulla Perla Nera con Barbossa dopo aver rubato la nave a Jack.
Crook non si è limitato a parlare del futuro, ma ha anche condiviso riflessioni nostalgiche sulla realizzazione dei film originali. "A volte era estenuante", ha ammesso l'attore, aggiungendo però un'osservazione significativa: "Ero consapevole che questa fosse in qualche modo la fine di un'era. In uno dei film, dovevano far esplodere una nave, quindi ne hanno presa una vera, l'hanno riempita di esplosivi e l'hanno fatta saltare. E non credo che lo farebbero ora. Sarebbe tutto in CGI, ma questo sembrava come gli ultimi residui del cinema fatto alla vecchia maniera. Era speciale".
La questione della chiusura narrativa sembra essere centrale per entrambi gli attori. Depp vuole dare un finale degno a Jack Sparrow, mentre Crook è evidentemente curioso di scoprire quale destino sia toccato a Ragetti e Pintel dopo la loro ultima apparizione. Questa convergenza di intenti potrebbe rappresentare la chiave per convincere la Disney a dare finalmente il via libera al progetto.
La domanda ora è se la Disney riuscirà a riunire tutti i pezzi del puzzle. Con Depp che pone condizioni chiare, Bruckheimer che continua a lavorare dietro le quinte, e attori come Crook pronti a tornare, gli ingredienti per un vero e proprio evento cinematografico ci sono tutti. Resta da vedere se la sceneggiatura, elemento cruciale citato da Crook stesso, sarà all'altezza delle aspettative e riuscirà a dare quella chiusura narrativa che sembra essere l'obiettivo condiviso di tutti i coinvolti.