Chi è Giovanna Astolfi, moglie di Marco Liorni: l'incontro come in un film e il matrimonio segreto

Pubblicazione: 22 luglio alle 10:42

Marco Liorni è uno dei volti più apprezzati della televisione italiana, ma accanto alla sua carriera di successo c'è una presenza discreta e lontana dai riflettori: quella di Giovanna Astolfi, sua moglie. Pur mantenendo un profilo riservato, negli anni il suo nome ha suscitato grande curiosità tra i telespettatori, desiderosi di conoscere qualcosa in più sulla donna che ha conquistato il cuore del celebre conduttore. A differenza del marito, Giovanna Astolfi non appartiene al mondo dello spettacolo.

La sua carriera si è sviluppata nel settore della comunicazione, dove lavora come giornalista e addetta stampa specializzata negli ambiti scientifico, medico e sociale. Una professione che ha sempre svolto lontano dall'attenzione mediatica, scegliendo la riservatezza anche nella vita privata. La storiasingolare. È stato lo stesso conduttore a raccontare che il loro primo incontro avvenne dopo un episodio curioso: rischiò infatti di investirla con l'auto e da quell'imprevisto nacque una conversazione destinata a cambiare le loro vite.

Da quel momento il rapporto è cresciuto fino a trasformarsi in una lunga relazione, consolidata nel tempo. Dopo molti anni insieme, la coppia ha scelto di sposarsi nel 2014 con una cerimonia privata negli Stati Uniti, alla presenza di pochissimi invitati. Una decisione coerente con il desiderio di vivere i momenti più importanti della famiglia lontano dall'esposizione mediatica. Dal matrimonio sono nate due figlie, Emma e Viola, mentre Marco Liorni è anche padre di Niccolò, nato dal precedente matrimonio.

Marco Liorni, chi è la moglie Giovanna Astolfi-Foto Rai.it

Il conduttore ha raccontato in diverse occasioni quanto la famiglia rappresenti il punto di riferimento più importante della sua vita. Nel corso degli anni non sono mancati momenti complessi, ma proprio le difficoltà hanno contribuito a rafforzare il rapporto tra lui e Giovanna Astolfi. Liorni ha spiegato come il periodo della pandemia abbia permesso alla coppia di riscoprire il valore del tempo trascorso insieme, consolidando ulteriormente il loro legame.

La figura di Giovanna Astolfi continua ad attirare l'attenzione proprio per la sua scelta di restare lontana dalla popolarità del marito. In un'epoca in cui molti, la moglie di Marco Liorni rappresenta un esempio di riservatezza. La sua storia dimostra come sia possibile costruire una relazione solida senza trasformare la vita privata in spettacolo. Ed è probabilmente questa autenticità, unita alla lunga storia d'amore con uno dei conduttori più amati della Rai, a renderla una figura così interessante agli occhi del pubblico italiano.