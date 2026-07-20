Ballando con le Stelle, rivoluzione in giuria: Alberto Matano e Adriano Panatta tra i nuovi giudici?

Pubblicazione: 20 luglio alle 11:09

I motori di Ballando con le Stelle si stanno scaldando in vista della nuova stagione tv e il pubblico guarda con sempre maggiore curiosità alle mosse di Milly Carlucci. Se il cast dei concorrenti vip rappresenta da sempre il motore dello show, la giuria costituisce l'anima critica e il vero catalizzatore delle dinamiche in studio. Ed è proprio dietro quel banco iconico che potrebbero consumarsi le sorprese più clamorose. Le ultime indiscrezioni dipingono uno scenario in forte movimento: la produzione starebbe valutando un vero e proprio restyling dei giudici, con due nomi di primissimo piano pronti a sparigliare le carte per l'imminente ritorno su Rai 1.

Il primo nome al centroè ormai da anni una presenza fondamentale nel meccanismo del programma, ricoprendo il ruolo di custode del tesoretto ed esperto a bordo campo. Tuttavia, la sua figura si è evoluta nel tempo con un peso specifico tale da renderlo quasi un giurato naturale. Il passaggio di Matano al tavolo principale rappresenterebbe una mossa tattica di grande efficacia, garantendo sia la sua nota autorevolezza sia un forte gradimento da parte del pubblico.

Con la sua conoscenza profonda delle dinamiche dello show, il giornalista saprebbe bilanciare i toni più accesi che spesso caratterizzano i dibattiti in studio, offrendo un punto di vista equilibrato ma sempre puntuale. Promuoverlo a pieno titolo al banco significherebbe dare una sferzata di novità senza tuttavia stravolgere la familiarità del format. L'altra grande novità calata sul piatto riguarda Adriano Panatta. L'ex campione di tennis, oggi affermato volto televisivo apprezzato per la sua ironia pungente e la battuta sempre pronta, sarebbe tra i profili fortemente presi in considerazione dalla rete.

Alberto Matano neo giurato di Ballando con le stelle-foto Raiplay

Panatta porta con sé una dote rara nel panorama dell'intrattenimento attuale: la capacità di commentare con candore e spirito irriverente, senza filtri o edulcorazioni. In uno show dove la schiettezza è moneta corrente, la sua verve comica e la sua personalità carismatica potrebbero integrarsi alla perfezione con i volti storici della trasmissione. Resta da capire se l'ingresso di queste nuove figure significherà l'addio a qualche protagonista della passata edizione o se la produzione preferirà optare per una riorganizzazione degli spazi in studio.

Negli anni, il pubblico si è affezionato alla dialettica e ai confronti accesi del cast tradizionale, ma l'esigenza di rinnovare per mantenere elevata l'attenzione. Le manovre attorno allo show sono ufficialmente entrate nel vivo e i prossimi giorni saranno decisivi per definire il quadro completo.