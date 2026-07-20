Affari Tuoi, ultima puntata: Stefano De Martino in lacrime ricordando il padre "Ha vegliato su di me"

Pubblicazione: 20 luglio alle 10:44

Una stagione da record si è conclusa nel segno delle emozioni più autentiche. L'ultima puntata di Affari Tuoi, andata in onda sabato 18 luglio su Rai 1, ha segnato un momento di passaggio non solo per il programma, ma per l'intera storia della televisione italiana. Stefano De Martino ha salutato il pubblico con la voce rotta dall'emozione, regalando uno dei momenti più intensi di questa edizione trionfale.



La serata è stata una vera e propria festa: musica, balli, abbracci e saluti hanno accompagnato l'arrivederci estivo del quiz show. Ma il momento clou è arrivato negli ultimi minuti, quando il conduttore napoletano ha voluto dedicare un pensiero speciale al Teatro delle Vittorie, la casa storica del programma che dalla prossima stagione non ospiterà più le registrazioni.



Dopo aver ringraziato la squadra di autori, la produzione e i telespettatori che hanno decretato il successo della trasmissione, De Martino ha riservato il saluto finale proprio allo storico studio romano di via Col di Lana. Un ringraziamento che si è trasformato in un vero e proprio omaggio alla memoria della televisione italiana.

Stefano De Martino ad Affari Tuoi , fonte: Rai





"Ho lasciato per ultimo un ringraziamento a chi in questi due anni è sempre stato con me", ha detto il conduttore prima di fermarsi, visibilmente commosso. Poi ha ripreso il discorso rivolgendosi idealmente al Teatro delle Vittorie, descrivendolo come un luogo capace di "accogliere" lui, la sua famiglia e i suoi amici, quasi fosse una presenza viva che lo ha accompagnato durante questa esperienza.



Nel suo discorso ha ricordato anche i grandi protagonisti della televisione passati da quel palcoscenico: da Raffaella Carrà a Mike Bongiorno, da Corrado a Lelio Luttazzi fino a Mina, sottolineando come quello studio abbia custodito alcune delle pagine più importanti della storia del piccolo schermo. Il tributo si è concluso con una frase che ha scatenato un lungo applauso del pubblico: "Grazie al Teatro delle Vittorie, la casa di Pippo Baudo".



Ma l'emozione più forte è arrivata quando De Martino ha ricordato il padre, scomparso all'inizio di quest'anno. Con la voce che si incrinava sempre di più, il conduttore ha confidato di aver sentito la sua presenza durante questi mesi di lavoro, come se lo avesse "vegliato" dall'alto. Un momento di grande intimità condiviso con milioni di telespettatori, che ha dimostrato ancora una volta la capacità di De Martino di creare un legame autentico con il pubblico.

Stefano De Martino e Affari Tuoi, fonte: Rai





Da settembre il quiz traslocherà negli studi Rai di via Mecenate, a Milano, dove prenderà il via la nuova stagione con Stefano De Martino ancora al timone. Un trasferimento che porterà con sé anche alcuni cambiamenti nel cast: la mascotte Gennarino, il cagnolino che ha conquistato il cuore del pubblico, non sarà più presente e ha ricevuto un saluto affettuoso durante l'ultima puntata. Si parla già della sua "pensione", come se fosse un membro effettivo della squadra.



L'edizione 2026 di Affari Tuoi ha registrato ascolti straordinari, confermando De Martino come uno dei volti più amati della televisione italiana. La sua capacità di alternare leggerezza e profondità, ironia e commozione, ha conquistato un pubblico trasversale. L'appuntamento è fissato per settembre, quando il programma ripartirà dalla nuova sede milanese, portando con sé il bagaglio di emozioni e successi costruito in questi due anni al Teatro delle Vittorie.