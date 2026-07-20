Affari Tuoi 2026, quando torna Stefano De Martino: svelata la data ufficiale del debutto su Rai 1

Pubblicazione: 20 luglio alle 11:56

L'ultima puntata di Affari Tuoi prima della pausa estiva si è conclusa con un momento speciale. Al termine della trasmissione, Stefano De Martino ha salutato commosso il pubblico di Rai 1, dando appuntamento ai telespettatori dopo la consueta interruzione estiva. Un arrivederci che ha confermato quanto il conduttore sia ormai diventato il volto simbolo del game show, capace di conquistare ascolti record e un pubblico sempre più affezionato. Con il sorriso che lo contraddistingue, De Martino ha ringraziato la squadra del programma e tutti gli spettatori che hanno seguito la stagione, ricordando che l'appuntamento con i celebri pacchi tornerà dopo l'estate. Una chiusura semplice ma sentita, che ha lasciato spazio alla curiosità sulla data ufficiale della ripartenza.

Affari Tuoi, quando torna in onda-foto Raiplay

L'attesa, però, sarà piuttosto breve. Dopo lo stop estivo, il programma inaugurerà una nuova stagione televisiva, confermandosi uno dei punti di forza dell'offerta della rete ammiraglia. La formula vincente resterà invariata, con i concorrenti provenienti da tutta Italia pronti a sfidare la fortuna tra pacchiil format. Il ritorno del programma coincide anche con la conferma di Stefano De Martino alla conduzione. Dopo aver raccolto risultati straordinari negli ascolti e aver dato una nuova identità al format, il conduttore continuerà a guidare il game show anche nella stagione 2026-2027.

Il suo stile spontaneo, l'ironia e la capacità di creare un rapporto diretto con concorrenti e pubblico hanno contribuito a rendere Affari Tuoi uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Una scelta che la Rai ha deciso di confermare puntando sulla continuità anche se da settembre cambia location. Come annunciato dalla Rai durante la presentazione dei nuovi palinsesti, Affari Tuoi tornerà in onda da domenica 6 settembre 2026, riprendendo il suo posto nell'access prime time di Rai 1.

Per il momento non sono state rese note rivoluzioni nel regolamento. L'obiettivo è quello di mantenere intatta una formula che continua a convincere milioni di spettatori ogni sera, alternando momenti di tensione, emozione e divertimento.ma il cuore del programma resterà lo stesso: i pacchi, le trattative con il Dottore e le storie dei concorrenti provenienti da ogni regione d'Italia.

Dopo i saluti dell'ultima puntata, quindi, il conto alla rovescia è già iniziato. I fan dovranno attendere soltanto poche settimane prima di rivedere Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi, pronto ad aprire una nuova stagione di sfide e grandi emozioni nell'access prime time di Rai 1.