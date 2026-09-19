Chi l'ha visto, retroscena Rai: Fagnani fu valutata per la conduzione prima della scelta di Raffaella Griggi
Rivelati i retroscena sul post-Sciarelli a Chi l'ha visto: la Rai aveva valutato Francesca Fagnani, ma alla fine ha trionfato la linea della gavetta interna con Raffaella Griggi.
L'attesa è quasi finita per il ritorno in TV di uno dei programmi di inchiesta e servizio pubblico più amati e longevi d'Italia. Mercoledì 23 settembre 2026 si alzerà ufficialmente il sipario sulla nuova stagione di Chi l'ha visto?, in onda su Rai 3. Ma a catturare l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, alla vigilia del debutto, sono i succulenti retroscena svelati durante la conferenza stampa di presentazione in merito alla complessa successione di Federica Sciarelli.
Nonostante le valutazioni iniziali e l'interesse per un profilo forte e mediaticamente di impatto, alla fine l'azienda ha deciso di cambiare rotta. Ha prevalso infatti una linea editoriale precisa, orientata a valorizzare le competenze interne e la lunga gavetta sul campo. La nuova timoniera dello storico format di Rai 3 sarà dunque Raffaella Griggi, giornalista e inviata di punta del programma dal 2017, abituata a "sporcarsi le scarpe" tra le strade e a raccogliere il dolore e le speranze dei familiari dei scomparsi.
Un'investitura che ha trovato il pieno gradimento della redazione e che rappresenta un premio al merito e al lavoro sul campo. Interpellata proprio sull'ipotesi che vedeva la Fagnani in lizza per la poltrona più ambita del mercoledì sera, la stessa Griggi ha commentato con sincerità e pragmatismo: "Si critica tanto la Rai, ma questa decisione premia la gavetta. Non conosco la Fagnani, ma penso che un profilo interno potesse andare meglio".
Il Dna di Chi l'ha visto?, intanto, resta immutato: al centro ci saranno sempre l'ascolto, il conforto, il celebre punto interrogativo e la ricerca della verità, senza trasformarsi in un voyeuristico show di sola cronaca nera. La sfida del mercoledì sera è lanciata: la nuova era firmata Raffaella Griggi è pronta a conquistare il pubblico di Rai 3.