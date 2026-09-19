Chi l'ha visto, retroscena Rai: Fagnani fu valutata per la conduzione prima della scelta di Raffaella Griggi

Pubblicazione: 19 settembre alle 10:51

L'attesa è quasi finita per il ritorno in TV di uno dei programmi di inchiesta e servizio pubblico più amati e longevi d'Italia. Mercoledì 23 settembre 2026 si alzerà ufficialmente il sipario sulla nuova stagione di Chi l'ha visto?, in onda su Rai 3. Ma a catturare l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, alla vigilia del debutto, sono i succulenti retroscena svelati durante la conferenza stampa di presentazione in merito alla complessa successione di Federica Sciarelli.

Prima che la scelta definitiva ricadesse su un volto interno alla redazione, i vertici di Viale Mazzini avevano sondato diverse piste per il dopo-Sciarelli. Tra i nomi di spicco finiti sul tavolo. A confermarlo è stato il direttore dell'Approfondimento Rai, Paolo Corsini, il quale non ha nascosto che la conduttrice di Belve sia stata valutata con attenzione: di lei sono stati lodati il grande talento, la solida esperienza giornalistica e lo specifico background nel mondo del crime.

Nonostante le valutazioni iniziali e l'interesse per un profilo forte e mediaticamente di impatto, alla fine l'azienda ha deciso di cambiare rotta. Ha prevalso infatti una linea editoriale precisa, orientata a valorizzare le competenze interne e la lunga gavetta sul campo. La nuova timoniera dello storico format di Rai 3 sarà dunque Raffaella Griggi, giornalista e inviata di punta del programma dal 2017, abituata a "sporcarsi le scarpe" tra le strade e a raccogliere il dolore e le speranze dei familiari dei scomparsi.

Un'investitura che ha trovato il pieno gradimento della redazione e che rappresenta un premio al merito e al lavoro sul campo. Interpellata proprio sull'ipotesi che vedeva la Fagnani in lizza per la poltrona più ambita del mercoledì sera, la stessa Griggi ha commentato con sincerità e pragmatismo: "Si critica tanto la Rai, ma questa decisione premia la gavetta. Non conosco la Fagnani, ma penso che un profilo interno potesse andare meglio".

Raccolgonoe la neo-conduttrice non ne fa mistero, pur mostrando grande emozione e determinazione. La storica ex padrona di casa ha fatto sentire tutto il suo supporto, offrendo una "benedizione" e preziosi consigli, sebbene nella prima puntata non ci sarà alcun passaggio di consegne in video.

Il Dna di Chi l'ha visto?, intanto, resta immutato: al centro ci saranno sempre l'ascolto, il conforto, il celebre punto interrogativo e la ricerca della verità, senza trasformarsi in un voyeuristico show di sola cronaca nera. La sfida del mercoledì sera è lanciata: la nuova era firmata Raffaella Griggi è pronta a conquistare il pubblico di Rai 3.