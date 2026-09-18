Un posto al sole rischia la chiusura? La verità sui tagli alla produzione all'anniversario dei 30 anni

Pubblicazione: 18 settembre alle 14:38

Ogni tanto si ripresenta, puntuale come un orologio svizzero: la voce che Un posto al sole stia per chiudere. Un brivido gelido che percorre la schiena di migliaia di spettatori affezionati, quelli che dal 1996 non hanno mai perso una puntata, quelli per cui Palazzo Palladini è diventato quasi un luogo dell'anima. La risposta, almeno per ora, è rassicurante: no, la soap non chiude. Ma dietro l'ennesimo allarme si nasconde qualcosa di più concreto, una questione sollevata da uno dei volti simbolo della serie: Patrizio Rispo, l'attore che da tre decenni interpreta Raffaele Giordano, il portiere che conosce tutti i segreti dei condomini più famosi della televisione italiana.





Non si tratta di un annuncio drammatico, né di un addio imminente. Piuttosto di: dedicare. Il 21 ottobre, con la puntata numero 7053,di messa in onda ininterrotta. Un'impresa che, per una produzione italiana, ha il sapore di un miracolo in un panorama televisivo in continua trasformazione., 70 anni anagrafici e 50 di carriera sulle spalle, ha deciso di. Secondo l'attore, questo è il periodo più difficile mai attraversato dalla serie, provata daFino a pochi anni fa, ha spiegato Rispo, il 30 per cento delle riprese avveniva in esterni: Italia, Svizzera, persino New York. Si puntava a essere cinematograficamente televisivi, a creare un prodotto visivamente ambizioso. Oggi la situazione è diversa:

Il paradosso è evidente: Un posto al sole continua a performare in modo eccellente, raggiungendo circa il 10 per cento di share in una fascia oraria, l'access prime time, particolarmente competitiva e affollata. Eppure, nonostante i numeri solidi e la fedeltà di un pubblico trasversale, le risorse destinate alla produzione sarebbero progressivamente diminuite. L'appello di Rispo non è un grido d'allarme sulla fine della soap, ma la richiesta di non dare per scontato un successo costruito giorno dopo giorno, puntata dopo puntata, con la dedizione di un cast e di maestranze che hanno fatto di questa serie una sorta di famiglia allargata.





, secondo Rispo, non risiede solo nella commedia o nei colpi di scena tipici delle soap. Si tratta di un real drama, una, quindi più incisive, adatte a spettatori di tutte le età. Chi segue la soap ha fiducia in chi la realizza, e questo comporta anche una responsabilità importante: raccontare storie che parlino alla vita quotidiana degli italiani, che riflettano le loro preoccupazioni, le loro speranze, i loro conflitti.

Ora, mentre si avvicina il traguardo dei 30 anni, la domanda non è tanto se la soap debba chiudere, quanto piuttosto quale futuro si voglia costruire per una produzione che ha fatto della continuità la sua caratteristica distintiva. L'appello di Patrizio Rispo si fa quindi voce di un problema più ampio che avvolge Rai 3 come una morsa: la necessità di continuare a investire nelle produzioni che funzionano, di valorizzare i progetti che hanno dimostrato negli anni di saper parlare al pubblico, di non dare per scontato un successo che richiede cura, attenzione, risorse.



Il cast storico ha già festeggiato l'anniversario al Giffoni Film Festival, ma le riflessioni sul futuro restano aperte. Un posto al sole, piccolo grande gioiello della serialità made in Italy, merita di essere sostenuto con la stessa energia e la stessa ambizione che ne hanno accompagnato la nascita. Perché dopo 7053 puntate, dopo tre decenni di storie raccontate, dopo aver salvato un centro di produzione e lanciato decine di carriere, questa soap ha guadagnato il diritto di guardare al futuro con la certezza di poter continuare a fare quello che ha sempre fatto: accompagnare gli italiani nella loro vita quotidiana, sera dopo sera, con la stessa dedizione del primo giorno.