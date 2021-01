tornerà o non tornerà nei panni di

Il motivo della nostra sicumera nell’affermare la cosa ieri era solo un riflesso della certezza con la quale Deadline, testata molto integrata nel tessuto dell’industria hollywoodiana, aveva segnalato lo scoop citando fonti interne ben informate circa la questione. Per chiarezza e dovere di cronaca, abbiamo subito integrato il nostro articolo, che trovate in questa pagina, con il tweet diffuso qualche ora dopo dal diretto interessato, Chris Evans.

In serata l’attore si è limitato a twittare “questa mi è nuova”, apparentemente smentendo la notizia. Deadline, da parte sua, non ha pubblicato alcuna rettifica, anzi. Ha rincarato la dose pubblicando un videospeciale intitolato “Chris Evans, Captain America e il ritorno all’Universo Cinematografico della Marvel”.

Al momento, non possiamo fare altro che limitarci ad assistere a questo “gioco delle parti” in attesa di una effettiva conferma che possa veicolare i fatti in una direzione o nell’altra. Intanto però segnaliamo che proprio Chris Evans ha apertamente espresso tutto il suo apprezzamento verso i tweet che i suoi e le sue follower hanno “partorito” dopo la sua smentita.

Some of the gif responses are priceless 😂😂😂good work, everyone — Chris Evans (@ChrisEvans) January 14, 2021

come back pic.twitter.com/EJmT8cdzhL — zach saw wandavision (@civiIswar) January 14, 2021

why does this remind me of this situation pic.twitter.com/QPQaDizJw6 — bey #1 lelika shipper (@blushyparker) January 14, 2021

So is u finna suit up or nah? pic.twitter.com/OvF0qVSXIb — Nasir💫 (@TheDeath_StR) January 14, 2021

Vi ricordiamo che i film di Captain America e tutti i lungometraggi dell’Universo Cinematografico della Marvel sono disponibili in streaming su Disney+.

Oggi hanno debuttato online anche i primi due episodi di WandaVision, la prima serie tv dei Marvel Studios, che ha il compito di dare il via alla Fase Quattro. A questo link potete trovare la nostra recensione, in questa pagina il resoconto del nostro incontro con il cast mentre grazie alla nostra scheda potete restare informati e informate su tutto quello che c’è da sapere sullo show disponibile in esclusiva su Disney+.

Cosa ne pensate dell’eventuale ritorno di Chris Evans nei panni del leggendario personaggio della Casa delle Idee? Ditecelo nei commenti in calce all’articolo!