ha recentemente partecipato a un Q&A organizzato da Fandango in cui si è trovato a rispondere anche a una domanda collegata ai videogiochi. Nel corso del botta e risposta gli è stato infatti chiesto se abbia mai desiderato un adattamento videoludico di una delle sue pellicole.

Ecco la risposta data da Christopher Nolan:

Fare i film è complicato, è un processo che richiede molto tempo, fare i videogiochi è anche più complicato e richiede anche più tempo. Non voglio solo qualcosa che viene collegato a un altro medium che impiega il brand proposto dalla pellicola. E vale anche il discorso opposto, quando viene fatto un adattamento cinematografico di un videogame. Devono essere produzioni capaci di reggersi sulle proprie gambe e, considerato il tempo e le energie che normalmente richiedono i miei film, di sicuro non prenderei la cosa alla leggera, ma sì, è sicuramente qualcosa che m’interesserebbe perché si tratta di un mondo estremamente affascinante.

Vale la pena ricordare che un tie-in di un film di Christopher Nolan esiste già: parliamo di Batman Begins, uscito nel 2005 su PC, PlayStation, Nintendo GameCube e Xbox.

Tenet: la trama del film di Christopher Nolan

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”.

Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.