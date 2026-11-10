Cillian Murphy su RaiPlay, nel film da una storia vera che ha sconvolto l'Irlanda del 1985
La vera storia delle Magdalene Laundries in Irlanda, dove le donne furono rinchiuse e sfruttate nei conventi.
Ci sono film che raccontano storie, e poi ci sono film che aprono ferite mai rimarginate nella memoria collettiva di un'intera nazione. Piccole cose come queste, disponibile su RaiPlay, appartiene alla seconda categoria. Diretto dal regista belga Tim Mielants e interpretato da un Cillian Murphy in stato di grazia, il film si immerge in uno dei capitoli più oscuri della storia irlandese recente: quello delle Magdalene Laundries, istituti religiosi dove migliaia di donne furono rinchiuse, umiliate e sfruttate nel nome di una moralità distorta. Ambientato nell'Irlanda del 1985, il film ci porta nella vita ordinaria di Bill Furlong, un commerciante di carbone che vive una esistenza semplice e rispettabile insieme alla moglie Eileen e alle loro cinque figlie. Bill è un uomo silenzioso, attento osservatore della realtà che lo circonda, un padre devoto che ha costruito la sua vita mattone dopo mattone, consegna dopo consegna.
La forza di Piccole cose come queste risiede nella straordinaria capacità di Cillian Murphy di rendere visibile un conflitto interiore senza bisogno di grandi dialoghi. Il suo volto diventa lo schermo su cui si proiettano dubbi, paure, ricordi dolorosi e la crescente determinazione a fare la cosa giusta, qualunque sia il prezzo. Non è un caso che la sua interpretazione ricordi, paradossalmente, quella di Oppenheimer: anche lì Murphy faceva del silenzio e dello sguardo il centro gravitazionale della narrazione, trasformando ciò che non viene detto in un magnetismo ipnotico. La collaborazione tra Murphy e Mielants non è nuova: i due avevano già lavorato insieme nella terza stagione di Peaky Blinders, dove il regista aveva diretto alcuni episodi chiave. Ma qui Murphy non è solo attore protagonista, è anche produttore del progetto insieme a Matt Damon, segno di quanto questa storia gli stesse a cuore.
Un impegno che è stato premiato alla 74esima edizione del Festival di Berlino 2024, dove il film ha aperto la manifestazione e dove Emily Watson ha conquistato l'Orso d'argento per la migliore interpretazione non protagonista. La sua Suor Mary è un personaggio di ghiacciante complessità: convinta di servire Dio, perpetua in realtà un sistema di oppressione che distrugge vite nel nome della rispettabilità. Non è un mostro caricaturale, ma una donna che ha interiorizzato a tal punto le logiche di potere della sua istituzione da non riconoscere più la crudeltà delle sue azioni. Il film combatte anche contro una tendenza sempre più diffusa nel cinema contemporaneo: quella per cui tutto deve essere esplicito, spiegato, portato alla luce senza lasciare spazio all'interpretazione.