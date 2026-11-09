Austin Butler e Tom Hardy approdano su RaiPlay, nel film on the road sui motociclisti ribelli

Pubblicazione: 09 novembre alle 21:00

C'è stato un tempo in cui la ribellione su due ruote non era soltanto un'icona cinematografica o un cliché da weekend, ma una scelta di vita radicale, pericolosa, ai margini della società. The Bikeriders di Jeff Nichols, appena approdato su RaiPlay, si immerge proprio in quell'epoca, gli anni Sessanta e Settanta, quando le gang di motociclisti americani scrivevano le loro regole sull'asfalto e la lealtà al gruppo poteva costare tutto. Presentato in anteprima mondiale al Telluride Festival 2023 e distribuito da Universal Pictures, il film è molto più di un racconto di motori e giacche di pelle: è un affresco sulla tensione tra libertà individuale e appartenenza, sull'erosione di un sogno utopico schiacciato dalla violenza crescente e dalla trasformazione sociale. Nichols, autore di opere intense come Take Shelter, Mud e Loving, corona con questo progetto un sogno personale coltivato per oltre un decennio.





La trama si dipana attraverso gli occhi di, un motociclista spericolato e carismatico dato il volto da Austin Butler, già visto nel recente Dune: Part Two. Kathy si trova intrappolata in un triangolo emotivo particolare: da una parte c'è l'amore per Benny, dall'altra la consapevolezza che deve competere per le sue attenzioni con Johnny, il leader enigmatico e magnetico della banda interpretato da Tom Hardy.. Nel corso di un decennio, quello che inizia come un club di appassionati di moto si trasforma in qualcosa di più oscuro, segnato dalla violenza e da dinamiche che sfuggono di mano.

La banda, che nella realtà esiste ancora oggi ed è nota per essere rivale storica degli Hell's Angels, diventa lo specchio di un'America che cambia, dove i vecchi codici d'onore si scontrano con una brutalità sempre più cruda. Il film si basa sull'omonimo libro fotografico pubblicato nel 1967 da Danny Lyon, fotografo che seguì per anni gli Outlaws MC di Chicago, documentandone la vita quotidiana, i rituali, le tensioni interne. Lyon non si limitò a scattare foto: visse con loro, dormì nei loro rifugi, condivise birre e confidenze. Le immagini che ne scaturirono sono diventate un documento antropologico di un'epoca, materia prima perfetta per un regista come Nichols, che ama indagare il conflitto tra individuo e società. La ricostruzione storica è filologica, quasi documentaristica. C'è uno sguardo lucido, malinconico, su uomini che cercano un'identità fuori dagli schemi e finiscono per perdersi nelle contraddizioni del loro stesso mondo.

Jeff Nichols ha rivelato che l'idea di questo film lo accompagnava da almeno cinque anni prima di scrivere la sceneggiatura. Durante le riprese di un altro progetto, ne parlò a Michael Shannon, che rispose con il suo caratteristico sarcasmo: "Parli di quella dannata idea da così tanto tempo. Non farai mai quel film". Invece lo ha fatto, e per realizzarlo ha lasciato la regia di A Quiet Place: Giorno Uno, scegliendo di seguire la sua visione autoriale piuttosto che un franchise di successo garantito. The Bikeriders è un film che parla di scelte: quelle di Benny, diviso tra l'amore e la fratellanza; quelle di Kathy, che deve decidere quanto è disposta a sacrificare; quelle di Johnny, costretto a vedere il suo sogno trasformarsi in incubo. È un film smaccatamente maschile nella sua estetica e nei suoi codici, ma capace di uno sguardo sensibile, mai superficiale





Non è solo un film sui motociclisti: è. Jeff Nichols conferma ancora una volta di essere uno dei filmmaker americani più interessanti del panorama contemporaneo, capace di trasformare materiale d'archivio in cinema vivo, pulsante, necessario.