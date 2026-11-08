Da Modena ad Assisi in 8 stagioni: Elena Sofia Ricci su RaiPlay in un'amata serie italiana

Pubblicazione: 08 novembre alle 19:30

Quando pensi a una suora, probabilmente ti viene in mente una figura austera, silenziosa, quasi eterea nella sua dedizione spirituale. Suor Angela ribalta completamente questo stereotipo. È scorretta, bizzarra, con un passato criminale che pesa come un macigno sulle sue spalle. Eppure, o forse proprio per questo, è diventata uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Dal 2011 a oggi, attraverso otto stagioni e 152 episodi, Che Dio ci aiuti ha conquistato milioni di spettatori, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno culturale. La serie, prodotta da Lux Vide e Rai Fiction e disponibile su RaiPlay, nasce dalle menti creative di Carlotta Ercolino, Elena Bucaccio, Mauro Graiani e Andrea Valagussa.

. La prima stagione seguiva infatti una formula collaudata, mescolando commedia e giallo, con suor Angela che si ritrovava invischiata in casi criminali, cooperando con le forze dell'ordine per risolverli. Ma qualcosa è cambiato.. Il focus si è spostato sui problemi quotidiani, sulle vite private, sulle relazioni che si intrecciano nel Convento degli Angeli. La commedia ha preso il sopravvento, senza però rinunciare ai momenti di dramma e riflessione. Questo equilibrio delicato tra leggerezza e profondità è diventato il marchio di fabbrica della serie.. Una religiosa anticonvenzionale che ha conosciuto il lato oscuro della vita prima di abbracciare la vocazione. Il suo passato difficile, fatto di scelte sbagliate e relazioni complicate, emerge a tratti nel corso delle stagioni, rivelando. Non è una santa di gesso, è una persona vera, con difetti e contraddizioni. Forse è proprio questa umanità imperfetta a renderla così vicina al pubblico.

La serie ha anche saputo rinnovarsi attraverso i cambiamenti di location. Si è partiti da Modena nelle prime due stagioni, per poi spostarsi a Fabriano dalla terza alla quinta, fino ad arrivare ad Assisi nella sesta. Ogni città ha portato una nuova atmosfera, nuove suggestioni visive, ma soprattutto ha permesso di esplorare nuove dinamiche narrative. Il ritorno di suor Angela ad Assisi, suo luogo natìo, riapre ferite mai cicatrizzate, in particolare il rapporto con il padre che l'aveva ripudiata e che ora, malato terminale, deve fare i conti con le scelte della figlia. Questo intreccio tra trame orizzontali, che si sviluppano lungo l'intera stagione, e storie verticali, che si chiudono nell'arco di una puntata, garantisce un ritmo narrativo sempre vivo.

, dai sensi di colpa che ci divorano alla perdita di memoria che può trasformare l'amore in manipolazione. Che Dio ci aiuti è diventato molto più di una serie tv: è un appuntamento fisso, un rituale condiviso da milioni di italiani.. E al centro di tutto questo c'è una suora che non è come le altre, una donna che ha conosciuto il buio prima di trovare la luce, e che proprio per questo sa indicare la strada a chi si è perso.