Da Ernia agli attori esordienti: su RaiPlay, i volti della serie rap italiana che sta conquistando tutti

Pubblicazione: 02 novembre alle 10:26

La periferia di Milano diventa il palcoscenico di una nuova narrazione seriale che racconta ambizioni, amicizie e la spietata industria musicale italiana. Hype, disponibile su RaiPlay dal 31 ottobre, è una serie tv in 8 episodi che segue le vicende di un gruppo di giovani determinati a emergere nel mondo del rap, un genere che negli ultimi anni ha conquistato le classifiche e ridefinito il panorama musicale del nostro paese. Ambientata nelle zone più autentiche e meno patinate della metropoli lombarda, la serie si inserisce in quel filone di narrazioni che raccontano l'Italia delle periferie, dove i sogni si scontrano quotidianamente con una realtà fatta di ostacoli e sacrifici. Non si tratta solo di musica: Hype esplora il prezzo che l'ambizione richiede, le dinamiche di gruppo messe alla prova dal successo, e quella fame di riscatto sociale che spinge i protagonisti oltre i propri limiti.





. Martina Sini interpreta Anna, segnando il suo esordio televisivo dopo una carriera teatrale. Per l'attrice si tratta di un banco di prova importante, il passaggio dal palcoscenico allo schermo che molti artisti affrontano con risultati alterni. Il suo personaggio rappresenta una delle colonne del gruppo, parte integrante di quella famiglia allargata che gli amici costruiscono quando le famiglie biologiche non bastano. Accanto a lei troviamo Lorenzo Aloi nel ruolo di Luca.. Il suo Luca è uno dei tre pilastri del progetto musicale, un giovane che come i suoi compagni deve scegliere quanto è disposto a rischiare per trasformare la passione in professione.. Classe 2001, originario della Sardegna, Careddu ha recentemente lavorato con Leonardo Pieraccioni in Pare parecchio Parigi, dove interpretava Mirko, il giovane amante del personaggio di Chiara Francini. La sua presenza nel cast di Hype rappresenta un'ulteriore conferma di un talento in ascesa, capace di passare dalla commedia leggera al dramma giovanile con naturalezza.. Modello e attore, già noto al pubblico per essere stato compagno di Andrea Delogu, Bruno ha consolidato la propria credibilità attoriale con il ruolo di Gianmarco Crociara nella serie Netflix Adorazione. La sua presenza in Hype aggiunge un elemento di riconoscibilità per il pubblico più giovane, quello che segue le serie in streaming e che rappresenta il target naturale di questo prodotto.

Alessandro Tedeschi porta nella serie la sua esperienza sia di attore che di regista teatrale. Già visto in Blocco 181, altra serie che ha esplorato il mondo della musica urbana e delle periferie metropolitane, Tedeschi rappresenta un elemento di continuità con narrazioni simili che hanno saputo intercettare l'interesse di un pubblico sempre più vasto. Alice Torriani arricchisce il cast con il suo percorso multidisciplinare. Attrice e autrice, ha mosso i primi passi a teatro collaborando con registi del calibro di Massimo Castri e Gabriele Lavia, per poi passare al cinema con Dieci inverni di Valerio Mieli. Ma è stato il ruolo di Andreina Mandelli nella popolare serie Il Paradiso delle Signore a regalarle una fama più trasversale, raggiungendo anche il pubblico generalista abituato alle fiction pomeridiane.





. Il genere rap, spesso relegato ai margini della narrazione mainstream o rappresentato in modo stereotipato, trova qui uno spazio di dignità narrativa. La periferia milanese non è solo sfondo, ma diventa personaggio essa stessa, con le sue contraddizioni, le sue energie creative e quel mix di culture che caratterizza le metropoli contemporanee.. RaiPlay, la piattaforma streaming della televisione pubblica, diventa così terreno di sperimentazione per narrazioni che difficilmente troverebbero spazio nel palinsesto tradizionale., tra chi arriva dal teatro e chi ha costruito la propria carriera davanti alle telecamere. Questa varietà di esperienze e background artistici potrebbe rivelarsi uno dei punti di forza di Hype, creandoche caratterizza ogni storia di formazione degna di questo nome.