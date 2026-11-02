Questa serie italiana su RaiPlay svela l'Italia che non immagini: sikh, nebbia e un mistero oscuro

Pubblicazione: 02 novembre alle 10:09

Correggio non è un paese qualunque. Nella pianura emiliana, tra i campi che si perdono nella foschia e le sagome dei campanili, batte il cuore di una delle più grandi comunità sikh d'Italia. Uomini con lunghe barbe e turbanti colorati camminano accanto a trattori e caseifici, parlano dialetto emiliano mescolato a punjabi, lavorano nelle stesse fabbriche dei loro vicini italiani. Due mondi che si sfiorano, si intrecciano, si guardano con sospetto. Ed è proprio questa convivenza precaria il fulcro di "Estranei", la nuova serie crime italiana diretta da Cosimo Alemà disponibile su RaiPlay. Protagonisti della serie sono Elena Radonicich, Ricky Memphis, Marco Cocci e Kel Giordano, in un cast che include anche Valentina Carnelutti, Sebastian Luque Herrera, Maurizio Donadoni, Eleonora Giovanardi, con la partecipazione di Giulio Scarpati e Isabella Ferrari.





La storia prende il via da una sparizione.. Lei italiana, lui sikh. Il loro amore aveva già scosso il delicato equilibrio tra le due comunità, ma la loro sparizione fa esplodere tensioni sopite, pregiudizi mai davvero superati, sospetti reciproci.. Laura è una delle poche negoziatrici donna in Italia, chiamata dal comando provinciale dei carabinieri per gestire una situazione che rischia di degenerare. Ma per lei questo non è un incarico come gli altri: Correggio è il suo paese natale, quello da cui è scappata anni prima e da cui ha giurato di non tornare mai più. Ora le circostanze la costringono a fare i conti con il passato.

Suo padre è malato e ha bisogno di cure. E in paese ci sono demoni personali mai affrontati, ricordi dolorosi, forse anche la possibilità di un nuovo inizio. Al fianco di Laura nelle indagini c'è Bisan Singh, interpretato da Kel Giordano. Italiano di seconda generazione, Bisan non si è mai sentito davvero a casa né in Italia né nella comunità sikh. Il rapporto con il padre è conflittuale, segnato da incomprensioni culturali e generazionali. Ha lasciato Correggio per arruolarsi nella legione straniera, cercando una via di fuga da un'identità che gli stava stretta. Ma quando suo cugino Manraj scompare, non può ignorare il richiamo della famiglia. Torna a casa per cercarlo, ritrovandosi a fare da ponte tra due mondi che faticano a capirsi. Il maresciallo Bodini, interpretato da Ricky Memphis, rappresenta invece una prospettiva diversa. Non è originario di Correggio, ma considera quel posto casa sua dopo anni di servizio in Emilia.

Sogna una promozione e vive come uno smacco personale il fatto che il capitano affidi le indagini a Laura invece che a lui. Nel cast spicca anche Marco Cocci nei panni di Mario Ferrari, nuovo amministratore delegato della Emilat, una grande azienda casearia che dà lavoro a centinaia di persone, sia italiani che sikh. Mario è subentrato al padre Gerardo e vuole dimostrare di esserne all'altezza. È sposato, apparentemente realizzato, ma porta con sé il peso di rimpianti mai elaborati. Tra tutti, uno prevale: Laura. Il destino sembra voler offrire a entrambi una seconda possibilità. Giulio Scarpati interpreta il capitano Adani, figura paterna per Laura e capo della caserma di Correggio. È stato lui ad accogliere le confidenze di una ragazzina segnata dalla vita e ad avviarla verso una carriera brillante. Sa quando coprirle le spalle e quando essere fermo, specialmente nei momenti in cui Laura rischia di perdere il controllo.

. Una donna che per la figlia è come se non esistesse, colpevole di aver sempre amato l'alcol più della famiglia. Ma la Loredana di oggi è cambiata, ha affrontato i suoi demoni e vorrebbe ricostruire un rapporto con Laura. Un tentativo che si scontra con anni di ferite mai rimarginate.. Le indagini portano alla luce segreti nascosti da tempo, rivalità sepolte sotto la cenere della quotidianità, una scia di morti misteriose che spinge le due comunità verso uno scontro che sembra inevitabile. Laura deve districarsi tra pregiudizi radicati, omertà trasversali e un tessuto sociale lacerato. Ogni passo avanti nelle indagini riporta a galla non solo i misteri del presente, ma anche quelli del suo passato personale.. Ma lo fa scegliendo una strada diversa dalla retorica o dal documentarismo sociale. Usa gli strumenti del genere crime, con il suo carico di suspense, colpi di scena e rivelazioni, per raccontare una storia che è insieme un giallo da risolvere e un affresco sociale., per interrogarsi su cosa significhi davvero integrazione, su quali siano i limiti della tolleranza, su come si costruisca una comunità quando le identità culturali sono molteplici e talvolta in contrasto.