Per i fan di Sex Education, su RaiPlay c'è la serie teen italiana che racconta cos'è l'adolescenza

Pubblicazione: 02 novembre alle 11:01

5 minuti prima rappresenta una ventata di freschezza nel panorama delle produzioni italiane dedicate al mondo adolescenziale. Disponibile in esclusiva su RaiPlay, questa serie teen dramedy si distingue per il coraggio con cui affronta uno dei temi più delicati della crescita: la scoperta della propria sessualità e identità personale. Ma chi sono i volti che danno vita a questa narrazione così autentica e necessaria? La forza di 5 minuti prima risiede proprio nella scelta di un cast prevalentemente giovane, capace di incarnare con naturalezza le fragilità e le contraddizioni di una generazione spesso descritta superficialmente come disinibita e consapevole.

"la spaesata fragilità con cui tanti adolescenti vivono ancora oggi le loro prime esperienze sessuali", e per farlo ha selezionato interpreti in grado di trasmettere questa vulnerabilità senza filtri. Al centro della prima stagione, composta da otto episodi della durata media di 25 minuti,. Nina è una ragazza insicura che trova rifugio nella sua immaginazione e nei fumetti che disegna, unico spazio in cui riesce davvero a essere sé stessa. Attraverso il suo sguardo e le sue paure, la serie esplora il dilemma che più affligge la fase adolescenziale: la ricerca della normalità in un'età in cui sentirsi diversi è la regola, non l'eccezione.

Accanto a Nina troviamo Ludovica Ciaschetti che interpreta Julia, una delle amiche fidate della protagonista. Julia, come gli altri coetanei di Nina, attraversa a sua volta incertezze e dubbi personali, dimostrando come il percorso verso la consapevolezza sia costellato di domande per tutti, anche per chi appare più sicuro di sé. Edoardo Pagliai veste i panni di Mattia, un ragazzo che Nina incontra in biblioteca e che attira immediatamente la sua attenzione. Mattia però è legato da una complicata relazione d'amore e amicizia con Daniela, interpretata da Laura Martinelli, aggiungendo un ulteriore livello di complessità emotiva alla narrazione.

Il gruppo di amici si completa con Alessandro Garbin nel ruolo di Alberto, il ragazzo di Nina con cui la protagonista vive il primo momento di intimità che scatena le sue riflessioni, Isnaba Na Montche che interpreta Omar, e Simone Fumagalli nel ruolo dell'amico Simone, altro pilastro del gruppo che sostiene Nina nel suo percorso di scoperta. Tra le figure adulte troviamo Valentina Carnelutti che interpreta Claudia, Francesco Siciliano nel ruolo di Paolo, e Tatiana Lepore che dà volto alla professoressa di educazione sessuale incontrata a scuola. Proprio quest'ultima figura rappresenta un ponte importante tra il mondo adolescenziale e quello adulto, offrendo a Nina e ai suoi amici uno spazio di ascolto e riflessione privo di giudizio.

Completano il cast Olivia Manescalchi nel ruolo di Lucia e Gianluca Bottoni in quello del dottore, figure che arricchiscono il mosaico di relazioni e incontri che accompagnano il viaggio della protagonista., intraprende un viaggio personale alla ricerca della propria identità personale e sessuale., dove l'adolescenza viene mostrata per quello che realmente è: un periodo di transizione fatto di domande più che di risposte.

La serie, perfetta per i fan di Sex Education, affronta con semplicità e ironia argomenti come l'adolescenza, la sessualità, l'amicizia e l'amore, riuscendo a parlare al pubblico giovane senza banalizzare le loro esperienze e offrendo agli adulti uno sguardo autentico su un mondo che troppo spesso viene rappresentato attraverso stereotipi e generalizzazioni. Nina scoprirà nel corso degli episodi che essere diversa è probabilmente l'unica cosa che può farle capire cosa realmente desidera, una lezione preziosa che vale ben oltre i confini della prima volta. E il cast di 5 minuti prima riesce a trasmettere questa verità con una spontaneità e una profondità che rendono la serie un punto di riferimento importante nel panorama delle produzioni italiane dedicate alle nuove generazioni.