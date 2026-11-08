Terence Hill e i segreti tra le montagne: su RaiPlay, la serie italiana seguita da milioni di fan

Pubblicazione: 08 novembre alle 21:00

Dal 2011 le Dolomiti sono diventate il palcoscenico di una delle fiction italiane più longeve e amate dal pubblico. Un passo dal cielo ha costruito la sua fortuna su un mix perfetto di paesaggi mozzafiato, trame investigative e personaggi capaci di entrare nel cuore degli spettatori. Otto stagioni, 92 episodi e un successo che non accenna a diminuire. La storia nasce dalla penna di Salvatore Basile e Francesca Demichelis, che hanno creato un universo narrativo capace di evolversi nel tempo senza perdere la propria identità. Al centro di tutto, inizialmente, c'era lui: Terence Hill nei panni di Pietro Thiene, il comandante del corpo forestale dalla figura leggendaria e dagli occhi azzurri che sembrano riflettere la purezza della montagna.

Un uomo segnato da un tragico incidente durante una scalata, ritiratosi tra le vette per ritrovare se stesso e custodire un segreto che aleggia come nebbia sui boschi.. Dodici episodi che stabiliscono il DNA della serie: crimini da risolvere in scenari alpini,. La montagna non è solo sfondo, è presenza viva, personaggio silenzioso ma determinante. Il successo porta a un rapido rinnovo., che sogna le vedute di Sorrento ma si ritrova con un paio di corna impagliate appese in ufficio.

Il contrasto tra la sua indole campana e l'ambiente montanaro crea momenti di ironia genuina, alleggerendo le trame più drammatiche senza scadere nella macchietta. Le stagioni successive consolidano la formula: la terza nel 2015, la quarta nel 2017, ciascuna con diciotto episodi che esplorano nuovi casi e approfondiscono le dinamiche tra i protagonisti. Il corpo forestale guidato da Pietro diventa una vera famiglia televisiva, con Roccia (Francesco Salvi), Huber (Gianmarco Pozzoli) e altri comprimari che conquistano il pubblico con le loro storie parallele. Ma è con la quinta stagione, nel settembre 2019, che arriva il cambiamento più significativo. Terence Hill lascia il testimone a Daniele Liotti, che interpreta Francesco Neri, nuovo comandante del corpo forestale. Un passaggio delicato, che avrebbe potuto far vacillare l'intera struttura narrativa.

Invece, gli autori gestiscono la transizione con intelligenza, onorando il passato e costruendo un futuro credibile. La serie mantiene il suo spirito ma trova nuove energie, con dinamiche rinnovate e l'introduzione di personaggi come Vincenzo Nappi (sempre Ianniello, ora più centrale) e sua sorella Manuela. La sesta stagione nel 2021 si contrae a otto episodi, probabilmente anche a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, ma non perde mordente. La settima nel 2023 torna a dodici puntate, riconfermando l'appetito del pubblico per queste storie ambientate tra rifugi, boschi e cime innevate. L'ottava stagione, partita nel gennaio 2025, ha ulteriormente alzato l'asticella. L'ultima puntata, andata in onda il 20 febbraio 2025, ha chiuso un ciclo narrativo lasciando gli spettatori con il fiato sospeso in attesa di scoprire se ci sarà una nona stagione.





. La produzione è attualmente classificata come "in corso", segno che Rai Fiction crede ancora nel progetto. Con 92 episodi alle spalle, Un passo dal cielo ha già scritto una pagina importante nella storia della fiction italiana., personaggi autentici e quella particolare alchimia tra tradizione e innovazione che solo le produzioni nazionali sanno creare quando lavorano con consapevolezza e rispetto per chi guarda.