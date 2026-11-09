Parigi diventa una prigione emotiva: su RaiPlay, la storia di un ragazzo nel film che ha commosso Cannes

Pubblicazione: 09 novembre alle 19:30

Ci sono film che ti prendono per mano e ti conducono attraverso l'abisso con una delicatezza che toglie il fiato. Nino è uno di questi. Non è un film sulla malattia, non nel senso tradizionale. È un'indagine fenomenologica su cosa significa abitare il presente quando il futuro che avevi dato per scontato viene bruscamente cancellato. Quando ogni secondo smette di scorrere via e diventa denso, pesante, irrevocabile. Diretto da Pauline Loquès e disponibile su RaiPlay, Nino racconta la storia di Nino Clavel, un ventinovenne parigino interpretato da Théodore Pellerin. Un ragazzo che vive una vita fatta di esitazioni, di legami mai troppo profondi, di scelte sempre rimandate. Alla vigilia del suo ventinovesimo compleanno, durante un banale controllo medico, riceve una diagnosi che gli spezza il respiro: un cancro alla trachea che richiede cure immediate e aggressive.





I medici gli parlano di chemioterapia, di decisioni da prendere in fretta.. E come se il destino volesse aggiungere un tocco di assurdo surreale a una giornata già devastante, scopre di aver dimenticato le chiavi di casa proprio quel giorno.. Prima dell'inizio del trattamento, però, i medici gli affidano due compiti che suonano quasi paradossali nella loro banalità burocratica: trovare una persona che lo accompagni durante il percorso clinico e confrontarsi con la propria eredità biologica attraverso la crioconservazione del seme, una prassi standard per proteggere la fertilità dai danni della chemio e radioterapia.

Due incombenze che lo costringono a uscire dalla sua timidezza cronica, a guardarsi allo specchio e a chiedere aiuto. Nino attraversa le strade di Parigi cercando di riconnettersi con gli amici, con la madre affettuosa che non riesce a informare della malattia, con un'ex compagna di scuola che lo guarda con occhi pieni di curiosità, con un'amica che sta per emigrare in Canada. Non chiede nulla, non si confida mai del tutto. Ma nei gesti e nelle parole non dette emerge il bisogno profondo di connessione, di calore umano, di comprensione. È incastrato in un presente che non sa gestire, impaurito da un futuro che si fa improvvisamente incerto. La narrazione si concentra su un arco temporale ristrettissimo, settantadue ore esatte, trasformando l'urgenza medica in un'urgenza esistenziale.

Il film si inserisce nel solco del grande cinema intimista francese, quello di François Truffaut o Eric Rohmer, ma lo aggiorna con una consapevolezza moderna. Come Antoine Doinel, il celebre personaggio di Truffaut, Nino vaga per Parigi. Ma se Doinel cercava la libertà, Nino cerca una radice. La Loquès riprende i lunghi pedinamenti, le conversazioni apparentemente banali nei caffè, l'attenzione ai piccoli gesti, ma vi inietta una verità contemporanea: la precarietà della giovinezza oggi non è solo sentimentale, è esistenziale. Il protagonista si ritrova in un isolamento che non è dovuto alla mancanza di mezzi di comunicazione, ma all'impossibilità di tradurre il suo stato d'animo in un post o in un messaggio. Questa è la sensibilità moderna che permea il film: la solitudine al centro della folla digitale, l'incapacità di comunicare ciò che conta davvero quando gli strumenti per farlo sembrerebbero infiniti.





Presentato in concorso al Toronto International Film Festival 2025 nella sezione Platform,. Ha commosso Cannes e ha ricevuto candidature per migliore attrice non protagonista a Jeanne Balibar e migliore sceneggiatura originale. Novantasette minuti che non raccontano il decorso della malattia ma si fermano sulla soglia del trattamento, esplorando. Un'opera prima che dimostra come il cinema possa ancora raccontare l'intimità con una sensibilità che non ha bisogno di urlare per farsi sentire.