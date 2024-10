Citadel: Diana da record per Amazon Italia, è la serie più vista al di fuori del territorio nazionale

Pubblicazione: 16 ottobre alle 14:25

Dopo un solo fine settimana di sfruttamento in streaming, è già ora di festeggiare per Citadel: Diana, lo spin-off italiano ambientato nel mondo di Citadel creato dai fratelli Russo.

La serie è infatti diventata in pochi giorni ilal di fuori del territorio nazionale. A comunicarlo è proprio Amazon alla luce dei dati riscontrati nel corso delle ultime ore.

Il colosso dello streaming non ha fornito numeri precisi, ma la serie con Matilda De Angelis è al primo posto non solo in Italia, ma anche in Stati Uniti e Regno Unito, mentre è tra i cinque titoli più visti nei quasi 150 paesi in cui è arrivato tra cui Canada, Australia, Germania, Spagna, Francia, Brasile, Messico e India, il che ha alzato notevolmente l'asticella dell'interesse del pubblico internazionale per un prodotto in lingua italiana.

I benefici del successo

Altri titoli che in passato avevano ottenuto ottimi risultati, prima di Citadel: Diana, erano stati Everybody Loves Diamonds e The Bad Guy, che presto tornerà con una seconda stagione

Il successo di Citadel: Diana ha fatto decisamente bene all'universo condiviso: stando a quanto dichiarato da Amazon, gli spettatori catturati da Diana si sono riversati sulla serie "madre" statunitense arrivata in streaming l'anno scorso. Il maggiore interesse si è riscontrato proprio in paesi come l'Italia, Stati Uniti e Regno Unito, dove sono in corso le riprese della seconda stagione con Priyanka Chopra e Richard Madden.

"Il successo di Citadel: Diana dimostra che i nostri clienti in tutto il mondo continuano ad accogliere a braccia aperte storie locali, realizzate dai migliori narratori e talenti locali" ha commentato James Farrell, vicepresidente di International Originals, Prime Video & Amazon MGM Studios. "Il mondo di Citadel è un'idea veramente unica, con l'obiettivo di creare un nuovo mondo di spionaggio che viaggi in tutto il mondo".