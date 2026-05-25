Conquista milioni di spettatori, unendo Transformers e Reacher: il film "due in uno" Netflix promette sequel

Pubblicazione: 25 maggio alle 20:43

Netflix ha piazzato un colpo che nessuno si aspettava. War Machine, film d'azione sci-fi uscito nel 2026, sta dominando la piattaforma di streaming con una formula che sembra studiata in laboratorio: prendi il realismo militare brutale di Reacher, aggiungi le minacce aliene di Transformers, e affida tutto a Alan Ritchson. Il risultato è un successo commerciale che, nonostante un tiepido 67% su Rotten Tomatoes, sta facendo numeri impressionanti e potrebbe diventare il prossimo grande franchise d'azione dello streaming.



Ritchson interpreta "81", un candidato che incarna molte delle caratteristiche che hanno reso iconico Jack Reacher: stoicismo granitico, forza fisica impressionante, capacità di problem-solving sotto pressione. Ma c'è un elemento che stravolge completamente le aspettative: durante l'addestramento, i Ranger si imbattono in quello che inizialmente sembra un semplice oggetto di scena per l'esercitazione. Si tratta invece di una macchina aliena che si trasforma in un'arma di distruzione di massa.



Il film diretto da Patrick Hughes riesce a bilanciare due anime apparentemente inconciliabili. Nella prima parte, War Machine è un military drama che non risparmia dettagli sulla brutalità del RASP. Le sequenze di addestramento mostrano soldati spinti oltre i limiti umani, gerarchie militari rigide, ordini che vanno contro l'istinto di sopravvivenza. Ritchson brilla nel mostrare come il suo personaggio usi il dolore e il lutto personale come carburante per eccellere, sopprimendo le emozioni e sfidando persino i superiori quando necessario. È Reacher in versione ancora più militarizzata, se possibile.

Poi arriva lo sci-fi, e il film cambia registro senza perdere coerenza. L'elemento alieno viene introdotto con intelligenza attraverso riferimenti a un asteroide in rotta verso la Terra, dettagli che riecheggiano le recenti notizie reali su 3I/ATLAS e gli UAP. Quando finalmente la minaccia si materializza,si passa a una costruzione meccanica che ricorda i Transformer più minacciosi come Shockwave o Blackout. Cambia forma, brandisce armi avanzate, e rappresenta una sfida apparentemente impossibile per i Ranger.



Quello che rende War Machine particolarmente efficace è proprio questa combinazione. Non è solo un film militare con qualche elemento fantascientifico appiccicato sopra, né è una semplice copia di Transformers con soldati al posto degli Autobot. È un ibrido genuino che prende il meglio di entrambi i mondi: il realismo tattico e la caratterizzazione austera del military thriller, uniti all'adrenalina visiva e alla spettacolarità del cinema mecha. Il risultato è un prodotto che funziona su più livelli e attrae pubblici diversi.



E poi c'è il finale. War Machine non si conclude in modo definitivo, ma con un cliffhanger che prepara esplicitamente un sequel. Considerato il successo commerciale su Netflix, le possibilità di vedere una continuazione sono concrete. Alan Ritchson e il regista Patrick Hughes hanno già rivelato in un'intervista che il futuro del franchise è stato mappato. Ritchson ha lasciato intendere la scala ambiziosa del progetto affermando che "War Machines sarà incredibile. Abbiamo un piano completo". Si parla, in sostanza, già di una saga.

War Machine rappresenta anche un esempio interessante di come Netflix stia cercando di costruire franchise proprietari che possano competere con gli universi cinematografici dei grandi studios. Invece di limitarsi ad acquisire contenuti, la piattaforma sta investendo in proprietà intellettuali originali che possano generare sequel, spin-off e merchandising. È una strategia ambiziosa che, se funziona con War Machine, potrebbe aprire la strada a numerosi altri tentativi simili.