Corri o muori, dove è stata girata la serie di Prime Video: da Praga ai castelli della Boemia da sogno

Pubblicazione: 16 luglio alle 12:08

Tra inseguimenti mozzafiato, colpi di scena e una coppia di protagoniste fuori dagli schemi, Corri o muori (Ride or Die) è una delle novità più interessanti di Prime Video dell'estate 2026. Distribuita dal 15 luglio, la serie ideata da Tessa Coates unisce azione, commedia e spy story, affidandosi al carisma di Octavia Spencer e Hannah Waddingham, perfette nel dare vita a due donne comuni che si ritrovano improvvisamente coinvolte in una fuga senza tregua.

Ma, oltre alle interpreti e al ritmo incalzante, c'è un'altra protagonista che conquista lo spettatore: la. La produzione ha infatti trasformato Praga e alcuni dei luoghi più affascinanti della Boemia in un enorme set cinematografico, sfruttandone l'eleganza architettonica, le atmosfere storiche e i paesaggi raffinati. Il risultato è una serie che invita anche a viaggiare, seguendo quel fenomeno sempre più diffuso del set-jetting, ovvero il turismo ispirato ai film e alle serie TV.

La storia ruota attorno a Debbie Claybourne e Judith Burton, amiche inseparabili da molti anni. Debbie è convinta di conoscere ogni dettaglio della vita di Judith, almeno fino al giorno in cui scopre una verità sconvolgente: quella che credeva essere una tranquilla professionista conduce in realtà una doppia esistenza come assassina internazionale.

La rivelazione arriva nel momento peggiore possibile. Un'operazione finita male riporta infatti a galla pericolosi nemici del passato, mentre anche il marito di Debbie finisce coinvolto in un caso di corruzione. Le due donne non hanno altra scelta che fuggire, attraversando diversi Paesi europei con criminali e forze dell'ordine alle calcagna.

Tra sparatorie, equivoci, ironia e colpi di scena,costruisce un racconto che mescola il thriller con la commedia, mettendo al centro un'amicizia femminile che resiste anche nelle situazioni più improbabili.

Le riprese si sono svolte tra gennaio e giugno 2025, scegliendo come base quasi esclusiva Praga, una delle città europee più amate dal cinema internazionale. Si può dire a gran voce che proprio Praga è il cuore della serie! La capitale della Repubblica Ceca possiede caratteristiche uniche: conserva uno dei centri storici medievali meglio preservati d'Europa, attraversato dalla Moldava e impreziosito da edifici gotici, rinascimentali e barocchi. Questa straordinaria ricchezza architettonica permette di ambientare produzioni molto diverse tra loro senza ricorrere a grandi modifiche scenografiche.

Vista su Praga - Fonte: pexels

Praga, non a caso, è stata scelta negli anni come set per numerosi film hollywoodiani. Le sue strade hanno ospitato produzioni come Mission: Impossible, Casino Royale, Spider-Man: Far From Home, The Illusionist e numerosi thriller di spionaggio, grazie alla capacità della città di evocare atmosfere eleganti e misteriose. In Corri o muori, Praga diventa molto più di uno sfondo: accompagna la narrazione, aumentando la tensione e regalando un'identità visiva riconoscibile alla serie. Uno dei luoghi più riconoscibili è Staré Město, la Città Vecchia di Praga. Qui Debbie e Judith iniziano una parte fondamentale della loro fuga, muovendosi tra vicoli lastricati, antichi palazzi e monumenti che raccontano quasi mille anni di storia.

Passeggiando per questa zona si incontrano edifici gotici, facciate rinascimentali e splendidi esempi di architettura barocca, testimonianza delle diverse epoche attraversate dalla città. Tra le piazze che compaiono nella serie spicca Mariánské náměstí, elegante spazio urbano dedicato alla Vergine Maria. Intorno si trovano alcuni degli edifici istituzionali più importanti della capitale, oltre al celebre Clementinum, uno dei complessi storici più prestigiosi della Repubblica Ceca. Nato come collegio gesuita nel XVI secolo, oggi custodisce una biblioteca considerata tra le più belle del mondo, con sale decorate da affreschi e scaffali lignei di straordinario valore artistico.

Un'altra ambientazione fondamentale è Malá Strana, il quartiere storico situato ai piedi del Castello di Praga, sulla riva sinistra della Moldava. Rispetto al centro medievale, questa zona offre un'atmosfera più raccolta e romantica. Le sue stradine acciottolate, i palazzi nobiliari, le chiese barocche e le piccole piazze ne fanno uno dei luoghi più affascinanti della capitale. Nel corso dei secoli Malá Strana è stata frequentata da artisti, musicisti, scrittori e intellettuali, sviluppando una forte identità culturale che ancora oggi si percepisce tra caffè storici, gallerie d'arte e locali.

La serie sfrutta spesso anche Kampa Park, il grande parco affacciato sull'isola di Kampa. Si tratta di uno degli angoli verdi più suggestivi della città, ideale per osservare il profilo del Ponte Carlo e rilassarsi lungo il fiume. Le moderne installazioni artistiche che punteggiano il parco contribuiscono inoltre a creare un contrasto affascinante con gli edifici storici circostanti. Le riprese hanno interessato anche il celebre Teatro Nazionale di Praga, autentico simbolo dell'identità culturale ceca.

Inaugurato alla fine dell'Ottocento grazie a una raccolta fondi popolare, rappresenta ancora oggi uno dei principali centri della vita artistica nazionale. La sua imponente facciata neorinascimentale e gli interni riccamente decorati lo rendono uno degli edifici più fotografati della città. Nella serie trovano spazio anche indirizzi molto conosciuti da residenti e turisti, come il raffinato Le Palais Art Hotel Prague, il ristorante belga Bruxx, la prestigiosa Rudolfinum Concert Hall e il Klub Futurum, storico punto di riferimento della scena musicale praghese.

Questi ambienti contribuiscono a restituire l'immagine di una capitale moderna e vivace, capace di affiancare la propria immensa eredità storica a una vita culturale estremamente dinamica. Le riprese si sono spostate anche fuori dalla capitale raggiungendo Karlovy Vary, nella Boemia occidentale. Fondata nel XIV secolo dall'imperatore Carlo IV, è una delle località termali più celebri d'Europa. Le sue sorgenti minerali hanno attirato per secoli sovrani, aristocratici, artisti e intellettuali provenienti da tutto il continente.

Vista sulla città vecchia di Praga - Fonte: pexels

La città è facilmente riconoscibile per i lunghi colonnati coperti che costeggiano il fiume e per gli eleganti edifici in stile Belle Époque. Dal punto di vista cinematografico, Karlovy Vary è famosa soprattutto per ospitare il Karlovy Vary International Film Festival, uno dei festival cinematografici più importanti dell'Europa centrale, capace ogni anno di richiamare registi, attori e produttori da tutto il mondo.

Nella serie compare anche lo storico Grandhotel Pupp, albergo inaugurato nel Settecento che ha accolto personaggi illustri come Goethe. Gli appassionati di cinema lo riconosceranno immediatamente: fu infatti utilizzato come l'Hotel Splendide nel film di James Bond Casino Royale, confermando ancora una volta il forte legame tra la città e il grande schermo. Tra le location più scenografiche figurano anche due eleganti residenze storiche immerse nella campagna boema.

Il Castello di Ploskovice rappresenta uno dei migliori esempi di architettura barocca della regione. Costruito come residenza estiva di Anna Maria Francesca di Toscana, è circondato da un vasto parco paesaggistico che dona alle scene un'atmosfera aristocratica e senza tempo. Compare inoltre Chateau Slapy, dimora nobiliare ricostruita agli inizi del Novecento sui resti di un antico complesso religioso. Pur meno monumentale rispetto ad altri castelli cechi, offre ambientazioni eleganti e suggestive, perfette per le sequenze più ricche di suspense.

Con i suoi otto episodi, Corri o muori riesce così a fare qualcosa che molte produzioni contemporanee cercano di ottenere: trasformare le location in parte integrante del racconto. Praga, Karlovy Vary e i castelli della Boemia non sono semplici sfondi, ma elementi che contribuiscono a costruire il ritmo e l'identità della serie. Chi rimane affascinato dagli inseguimenti tra vicoli medievali, dai panorami sulla Moldava o dalle eleganti architetture boeme potrebbe facilmente lasciarsi tentare da un viaggio in Repubblica Ceca, seguendo le orme di Debbie e Judith.