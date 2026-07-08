CortoCircuito Film Festival: giuria d'eccezione, panel e premi diffusi per la seconda edizione del festival del cortometraggio

Pubblicazione: 08 luglio alle 12:22

Dal 9 all'11 luglio l'Anteo Palazzo del cinema sarà il palcoscenico della seconda edizione di CortoCircuito Film Festival Milano. Dopo aver presentato il programma dell'evento, il team di CortoCircuito ha finalmente svelato i nomi che saranno chiamati a giudicare i corti in concorso.

La giuria di CortoCircuito Film Festival - © Rassegna CortoCircuito

La giuria è composta da nomi illustri del panorama cinematografico nazionale, tra registi affermati, attori e critici cinematografici. A presiederla sarà, regista di La Belva e I viaggiatori e firma di Mare Fuori e Skam Italia. Con lui, due volte a Cannes con Re Granchio (in Quinzaine) e Testa o croce? (in Un Certain Regard),, attrice, documentarista e critica;, direttore di Longtake e del Master MICA - Management dell'immagine, del cinema e dell'audiovisivo dell'Università Cattolica;, Nastro d'Argento 2021 per Sul più bello; e, tra i protagonisti di Trust e Zero Zero Zero. Il premio verrà consegnato da Adcom.

Inoltre, Il festival moltiplica i riconoscimenti coinvolgendo realtà del settore: Société Acéphale il miglior internazionale (con menzione aggiuntiva), Giffoni il miglior documentario, Animatica il miglior animato, FAM il miglior sperimentale e NeNet il miglior corto AI. Non mancano gli attestati tecnici (regia, recitazione, sceneggiatura, fotografia, montaggio, colonna sonora), il premio al miglior Micro sotto i 3 minuti, un buono in noleggio attrezzature firmato Moovie, e le menzioni speciali di GOGA Film Festival, Incanto Film Festival e Chassis, programma di Radio Popolare.

CortoCircuito Film Festival 2025 - © Rassegna CortoCircuito

Non solo premi e proiezioni, il programma di CortoCircuito sarà arricchito da Panel dedicati al dietro le quinte dell'industria cinematografica e non solo. Il programma si aprecon L'arte del cortometraggio: sei visioni d'autore, viaggio nella storia del formato con Andrea Chimento e Marco Lovisato (), seguito dal workshop musicale Dal silenzio alla colonna sonora con Camila Fawape e Telling Silence.

Si prosegue Venerdì 10 con Dirigere con i prompt: il regista nell'epoca della riproducibilità artificiale, panel moderato da Antonino Valvo, Vice Presidente di AIR3, con sette ospiti, in dialogo con la proiezione dei corti IA della giornata. A seguire, Lo sguardo prima del mezzo, con il filmmaker Marco Mugic e Flavio Nani (SAE Institute Milano). E infine sabato 11 con il talk sul mestiere che ospiterà Elena Lietti (Tre piani, Le otto montagne, Il sol dell'avvenire), e che sarà moderato dalla direttrice del festival Bianca Puchetti insieme a Emanuela Bruschi, fondatrice di GOGA Film Festival. A chiudere le serate, l'afterparty di sabato notte con Missin Red.

CortoCircuito nasce nel 2021 come rassegna mensile indipendente alla Corte dei Miracoli, dando in quattro anni spazio a centinaia di cortometraggi italiani e internazionali e costruendo una comunità di registi, professionisti e pubblico. Nel 2025 questo percorso è confluito nella prima edizione del festival all'Anteo, e la crescita registrata quest'anno conferma l'ambizione del progetto: creare una rete capace di connettere chi il cinema lo fa, chi lo vive e chi lo sostiene, dando al cortometraggio uno spazio all'altezza del suo valore artistico. Dal 9 all'11 luglio all'Anteo Palazzo del Cinema di Milano avrà luogo la seconda edizione di CortoCircuito Film Festival e noi di BadTaste seguiremo l'intero evento in qualità di media partner.

Per il programma completo vi invitiamo a consultare qui il sito ufficiale di CortoCircuito. E qui invece per acquistare i biglietti.