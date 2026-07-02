Milano, torna CortoCircuito Film Festival: dal 9 all'11 luglio la seconda edizione

Pubblicazione: 02 luglio alle 14:19

Si svolgerà a Milano dal 9 all'11 luglio la seconda edizione del CortoCircuito Film Festival. E sarà nuovamente l'Anteo - Palazzo del Cinema, epicentro della vita cinematografica meneghina, a ospitare l'evento con il patrocinio di Municipio 1, Fondazione Cariplo, AIR3 e Giffoni. Tre giornate dedicate al cinema breve, tra proiezioni, incontri con autori, panel di approfondimento e alcune novità rispetto alla precedente edizione. Il tutto con un obiettivo ben preciso: offrire ai cortometraggi uno spazio continuativo e strutturato, capace di valorizzarlo come forma d'arte autonoma e di metterlo in relazione con il pubblico, l'industria e le nuove generazioni di registi e filmaker.

CortoCircuito, il team, fonte: Cortocircuito Film Festival Milano

CortoCircuito èdalla passione di un gruppo di ragazzi attivo da tempo nel campo della produzione e della comunicazione. In questi anni ha saputo dare visibilità a centinaia di corti italiani e internazionali presso gli spazi del centro culturale e sociale La Corte dei Miracoli, contribuendo alla crescita di una comunità vivace di appassionati e addetti al lavori.

Nel luglio 2025 questo percorso è confluito nella prima edizione del festival, ospitata negli spazi dell'Anteo – Palazzo del Cinema, chiusa con oltre 400 spettatori, 31 corti in concorso, 5 panel e 2 esposizioni fotografiche. Quest'anno l'asticella si alza notevolmente. CortoCircuito Film Festival si presenta infatti con: una giornata in più e un'offerta di contenuti, anche a livello internazionale, significativamente ampliata rispetto alla prima edizione.

A confermare l'interesse crescente verso l'evento, oltre che la sua vocazione sempre più globale, il numero delle candidature ha registrato un forte aumento rispetto alla scorsa annata: oltre 400 corti candidati, 40 opere selezionate di 12 paesi diversi (Iran, Germania, Olanda, Taiwan, Spagna, Slovenia, Cechia, Cuba, Brasile, USA, Francia e naturalmente l'Italia).

CortoCircuito Film Festival 2025, fonte: Cortocircuito Film Festival Milano

La struttura della selezione ufficiale riprende l'impianto della prima edizione, e si arricchisce di nuove sezioni pensate per intercettare le frontiere più attuali della produzione audiovisiva. Nello specifico: la sezione sperimentale e, soprattutto, la Sezione AI, che afferma CortoCircuito Film Festival come una delle prime realtà italiane a dedicarsi alle opere realizzate con Intelligenza Artificiale Generativa:

Sezione Documentari — documentari nazionali e internazionali

Sezione Animazione — una rassegna che raccoglie diversi stili di animazione

Sezione Micro-short — opere sotto i 180 secondi

Sezione AI — dedicata alle opere realizzate con intelligenza artificiale generativa (novità 2026)

Sezione Sperimentale — per le opere che spingono il linguaggio del cortometraggio oltre i confini della narrazione tradizionale (novità 2026)

CortoCircuito Film Festival 2025, fonte: Cortocircuito Film Festival Milano

Per quanto riguarda i premi e riconoscimenti, sono previsti:

Premi tecnici: Miglior Corto, Miglior Regia, Miglior Attrice, Miglior Attore, Miglior Sceneggiatura, Miglior Fotografia, Miglior Montaggio, Miglior Colonna Sonora.

Premi speciali: Premio del pubblico, Premio Adcom, Premio Animatica, Premio Giffoni, Premio Moovie, Premio Neural Network, Menzione Chassis di Radio Popolare, Premio Société Acéphale, Menzione speciale congiunta GOGA Film Festival e Incanto Film Festival.

Di seguito, il team organizzativo:

Bianca Puchetti — Direttrice Generale

Alice Bulloni — Direttrice Artistica

Giacomo Tosi — Direttore Artistico

Miriam Crasti — Project Manager

Mariachiara Baldo — Social Media Manager

Emilio Seri — Videomaker e Social

Nicholas Pavesi — Curatore Audiovisivo e Dj

Andrea Sala — Tecnico Video

CortoCircuito Film Festival si svolgerà a Milano dal 9 all'11 luglio 2026 e noi di BadTaste saremo all'Anteo a seguire interamente l'evento in quanto media partner. Per ulteriori info e aggiornamenti, vi rimandiamo al sito web e alla pagina instagram di CortoCircuito Film Festival.