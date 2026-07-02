Milano, torna CortoCircuito Film Festival: dal 9 all'11 luglio la seconda edizione
Oltre 400 cortometraggi candidati da più di 50 paesi, 40 opere in selezione, due nuove sezioni dedicate all'Intelligenza Artificiale e alla sperimentazione visiva: il festival milanese del cinema breve nato dall’omonima rassegna consolida la propria identità e amplia il proprio respiro internazionale.
Si svolgerà a Milano dal 9 all'11 luglio la seconda edizione del CortoCircuito Film Festival. E sarà nuovamente l'Anteo - Palazzo del Cinema, epicentro della vita cinematografica meneghina, a ospitare l'evento con il patrocinio di Municipio 1, Fondazione Cariplo, AIR3 e Giffoni. Tre giornate dedicate al cinema breve, tra proiezioni, incontri con autori, panel di approfondimento e alcune novità rispetto alla precedente edizione. Il tutto con un obiettivo ben preciso: offrire ai cortometraggi uno spazio continuativo e strutturato, capace di valorizzarlo come forma d'arte autonoma e di metterlo in relazione con il pubblico, l'industria e le nuove generazioni di registi e filmaker.CortoCircuito è una rassegna mensile indipendente nata nel 2021 dalla passione di un gruppo di ragazzi attivo da tempo nel campo della produzione e della comunicazione. In questi anni ha saputo dare visibilità a centinaia di corti italiani e internazionali presso gli spazi del centro culturale e sociale La Corte dei Miracoli, contribuendo alla crescita di una comunità vivace di appassionati e addetti al lavori.
A confermare l'interesse crescente verso l'evento, oltre che la sua vocazione sempre più globale, il numero delle candidature ha registrato un forte aumento rispetto alla scorsa annata: oltre 400 corti candidati, 40 opere selezionate di 12 paesi diversi (Iran, Germania, Olanda, Taiwan, Spagna, Slovenia, Cechia, Cuba, Brasile, USA, Francia e naturalmente l'Italia).
La struttura della selezione ufficiale riprende l'impianto della prima edizione, e si arricchisce di nuove sezioni pensate per intercettare le frontiere più attuali della produzione audiovisiva. Nello specifico: la sezione sperimentale e, soprattutto, la Sezione AI, che afferma CortoCircuito Film Festival come una delle prime realtà italiane a dedicarsi alle opere realizzate con Intelligenza Artificiale Generativa:
Sezione Documentari — documentari nazionali e internazionali
Sezione Animazione — una rassegna che raccoglie diversi stili di animazione
Sezione Micro-short — opere sotto i 180 secondi
Sezione AI — dedicata alle opere realizzate con intelligenza artificiale generativa (novità 2026)
Sezione Sperimentale — per le opere che spingono il linguaggio del cortometraggio oltre i confini della narrazione tradizionale (novità 2026)
Per quanto riguarda i premi e riconoscimenti, sono previsti:
Premi tecnici: Miglior Corto, Miglior Regia, Miglior Attrice, Miglior Attore, Miglior Sceneggiatura, Miglior Fotografia, Miglior Montaggio, Miglior Colonna Sonora.
Premi speciali: Premio del pubblico, Premio Adcom, Premio Animatica, Premio Giffoni, Premio Moovie, Premio Neural Network, Menzione Chassis di Radio Popolare, Premio Société Acéphale, Menzione speciale congiunta GOGA Film Festival e Incanto Film Festival.
Di seguito, il team organizzativo:
Bianca Puchetti — Direttrice Generale
Alice Bulloni — Direttrice Artistica
Giacomo Tosi — Direttore Artistico
Miriam Crasti — Project Manager
Mariachiara Baldo — Social Media Manager
Emilio Seri — Videomaker e Social
Nicholas Pavesi — Curatore Audiovisivo e Dj
Andrea Sala — Tecnico Video
CortoCircuito Film Festival si svolgerà a Milano dal 9 all'11 luglio 2026 e noi di BadTaste saremo all'Anteo a seguire interamente l'evento in quanto media partner. Per ulteriori info e aggiornamenti, vi rimandiamo al sito web e alla pagina instagram di CortoCircuito Film Festival.