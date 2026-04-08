Cosa puoi vedere ad Aprile su Netflix? Da Stranger Things a Matilda De Angelis: troppe uscite imperdibili tutte insieme

Pubblicazione: 08 aprile alle 12:19

Cosa guardare su Netflix ad aprile 2026? La piattaforma punta su un mix potente di novità: grandi ritorni seriali, film originali molto attesi e documentari che spaziano dallo sport alla musica. Tra debutti italiani, spin-off animati e survival ad alta tensione, il catalogo di questo mese si presenta particolarmente ricco e trasversale. Non mancano storie emozionali, thriller adrenalinici e produzioni pensate per il binge watching. Aprile diventa così il momento ideale per rinnovare la propria watchlist senza perdere tempo tra le infinite proposte. Ecco tutto quello che c’è davvero da sapere per scegliere cosa vedere.

Mangia prega abbaia (1 aprile)

Una scena da Mangia Prega Abbaia fonte: Netflix

Cinque proprietari di cani, ognuno con una nevrosi diversa, si ritrovano sulle montagne tirolesi per un corso intensivo con il leggendario addestratore Nodon. Dalla politica che usa il cane come accessorio elettorale alla coppia che litiga sulla gestione di una Yorkshire viziata, il gruppo è un mix esplosivo di eccentricità. Ma in questa turbolenta commedia tedesca, l'addestramento prenderà una piega imprevista, rivelando che i veri nodi da sciogliere risiedono nella vita complicata dei padroni, non nel carattere dei loro fedeli compagni.

XO, Kitty (2 aprile)

XO, Kitty stagione 3 fonte: Netflix

Nell'ultimo anno alla Korean Independent Seoul School, Kitty Song Covey si trova di fronte a un bivio decisivo. Quello che doveva essere un percorso lineare fatto di affetti familiari e chiarezza sentimentale con Min Ho, si trasforma in un viaggio turbolento verso l'età adulta. Alcune rivelazioni risulteranno inaspettate e stravolgeranno tutte le sue certezze. La terza stagione esplora la crescita della protagonista non più attraverso i suoi piani perfetti, ma attraverso la sua capacità di adattarsi al cambiamento e di accettare l'incertezza delle relazioni umane.

Non abbiam bisogno di parole (3 aprile)

Una scena da Non abbiam bisogno di parole fonte: Netflix

Il cinema italiano riabbraccia una storia di silenzi e armonie con Non abbiam bisogno di parole, il remake del successo francese La famiglia Bélier. Diretto da Luca Ribuoli, il film segna l’atteso esordio sul set di Sarah Toscano, già vincitrice di Amici. Sarah interpreta Eletta, una ragazza cresciuta in una famiglia sorda dove lei rappresenta l'unico ponte con il mondo sonoro. Quando una carismatica insegnante di canto (Serena Rossi) scopre il suo talento naturale e la spinge verso una prestigiosa accademia, Eletta si ritrova davanti a un bivio straziante: inseguire la propria voce o continuare a essere la voce dei suoi cari.

Untold - I Re degli scacchi (7 aprile)

Magnus Carlsen in Untold: Chess Mates fonte: Netflix

La tensione tra tradizione e innovazione esplode nel duello tra il veterano Magnus Carlsen e il giovane Hans Niemann. Lo scandalo scoppiato dopo la loro partita del 2022 ha sollevato interrogativi cruciali sulla sicurezza e l'integrità degli scacchi nell'era digitale. Accusato dal campione del mondo di aver ottenuto la vittoria in modo illecito, Niemann è diventato il volto della controversia, venendo inizialmente emarginato dai grandi circuiti. Tuttavia, la sua determinazione a dimostrare il proprio valore sulla scacchiera lo ha portato a una rincorsa verso i vertici, con l'obiettivo di affrontare nuovamente il suo accusatore in un faccia a faccia definitivo nel corso del 2024.

La Legge di Lidia Poët (15 aprile)

Jacopo e Lidia in una scena da La Legge di Lidia Poet fonte: Netflix

Il gran finale della serie Netflix vede Lidia Poët affrontare la sfida professionale più difficile: dimostrare la legittima difesa per l'amica Grazia in un'epoca che non prevede sconti per le donne. Il caso diventa un vero e proprio circo mediatico, alimentato dal ritorno in città di Jacopo Barberis, inviato per seguire il processo insieme alla sua nuova compagna. Tra aule di tribunale conservatrici e tensioni private, Lidia dovrà capire se il suo futuro è accanto al rassicurante Fourneau o se l'ombra di Jacopo è ancora troppo ingombrante.

Beef – Lo scontro 2 (16 aprile)

Isaac e Mulligan in Lo scontro fonte: Netflix

Due generazioni a confronto, un solo obiettivo: la scalata al successo. Da una parte i giovani e precari Ashley e Austin (Spaeny e Melton), dall'altra la potente coppia formata da Joshua e Lindsay (Isaac e Mulligan). Quando i due ragazzi assistono al crollo della facciata perfetta dei loro superiori, scatta un meccanismo perverso di opportunismo e ritorsioni. Sullo sfondo di un lussuoso circolo privato, le due coppie si sfidano per ingraziarsi l'enigmatica proprietaria del club, la Presidente Park, dimostrando che la rabbia e il risentimento non conoscono differenze d'età.

Machos Alfa (17 aprile)

I protagonisti di Machos Alfa fonte: Netflix

I quattro maschi alfa più confusi di Spagna tornano per una quinta stagione all'insegna del caos post-matrimoniale. Tra divorzi milionari, battaglie legali per l'affidamento e la precarietà di una vita vissuta in camper, i nostri protagonisti cercano di galleggiare nel mare della modernità. Mentre Santi abbraccia un radicalismo da single convinto e Pedro si lancia a capofitto in un nuovo amore, Luis combatte contro la burocrazia dei mutui e Raúl si perde nei meandri di una "decostruzione" sempre più estrema. Ma le donne non restano a guardare: tra profili OnlyFans, appuntamenti da incubo e improbabili corsi sulla femminilità, Luz, Daniela ed Esther sono pronte a riscrivere le regole del gioco.

Stranger Things: Storie dal 1985 (23 aprile)

Stranger Things: Tales from '85 fonte: Netflix

L'inverno del 1985 cala su Hawkins, avvolgendo ogni cosa in un silenzio spettrale. Sotto la neve che imbianca le strade, la vita di Undici e del suo gruppo di amici sembra finalmente aver trovato la pace tra una partita a D&D e la spensieratezza dell'adolescenza. Ma è una quiete apparente: sotto la superficie ghiacciata, un'oscurità inedita sta prendendo forma. Questa nuova minaccia arriva dalle rovine del laboratorio, dalle pieghe del Sottosopra o da un ignoto abisso? I fratelli Duffer firmano una serie d'animazione che trascina i giovani eroi in una nuova, gelida sfida per la sopravvivenza.

Running Point 2 (23 aprile)

Kate Hudson e Brenda Song in Running Point fonte: Netflix

Nel mondo spietato dei Los Angeles Waves, Isla Gordon (Kate Hudson) non sta solo gestendo una squadra: sta combattendo per la propria legittimità. Determinata a scuotersi di dosso l'etichetta di sostituta temporanea, Isla si ritrova però a dover parare i colpi bassi del fratello Cam (Justin Theroux), pronto a tutto pur di sabotarla e riprendersi il comando. Tra un consiglio di amministrazione ostile e una famiglia che sembra un campo di battaglia, Isla dovrà giocare d'azzardo e riscrivere le regole del gioco per arrivare alla fine della stagione ancora sul trono.

Apex (24 aprile)

Charlize Theron in Apex fonte: Netflix

Sotto la regia di Baltasar Kormákur, la natura incontaminata diventa il teatro di un gioco mortale. Charlize Theron interpreta una donna che, nel tentativo di fuggire da un passato tormentato, cerca la pace nell'isolamento più estremo. Ma la tranquillità si spezza quando incrocia il cammino di un gruppo di cacciatori spietati che hanno scelto lei come trofeo per il loro sadico divertimento. Tra foreste impenetrabili e pericoli mortali, la protagonista dovrà risvegliare il proprio istinto primordiale: in questa lotta per la sopravvivenza, i confini tra vittima e carnefice si fanno sempre più labili, mentre lei inizia a dare la caccia ai suoi aguzzini.

Girigo (24 aprile)

Girigo fonte: Netflix

In questa nuova serie horror coreana, la tecnologia diventa una trappola mortale. Cinque studenti ricevono l'accesso a Girigo, un'applicazione capace di rendere reale ogni loro desiderio, ma la magia ha un risvolto macabro: ogni sogno realizzato dà il via a un conto alla rovescia verso la morte. Mentre i ragazzi lottano contro il tempo per rompere la maledizione, emerge una verità sconvolgente: l'app non è solo un software, ma uno strumento legato a un oscuro segreto che coinvolge un loro amico morto in circostanze misteriose. Riusciranno a disinstallare il proprio destino prima dello zero?

Il caffè della pazza gioia (29 aprile)

Il Caffè della pazza gioia fonte: Netflix

A quarantanove anni, Agneta si sente un’ombra: i figli sono lontani, il lavoro è un deserto di noia e suo marito Magnus è troppo impegnato a inseguire la giovinezza tra bagni di ghiaccio e biciclette in carbonio per accorgersi di lei. In un impeto di ribellione contro l'invisibilità, Agneta molla tutto e vola in Francia per fare la ragazza alla pari. Ma il destino ha un senso dell'umorismo tutto suo: il "ragazzo" che dovrebbe accudire è in realtà Einar, un anziano eccentrico e smemorato. Quello che inizia come un colossale malinteso si trasforma in un’amicizia luminosa e fuori dagli schemi, capace di ricordare ad Agneta che non è mai troppo tardi per riprendersi il diritto di essere felici.