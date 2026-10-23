Da cervelli in fuga a spacciatori, in questo brillante film italiano di Sydney Sibilia con Edoardo Leo
Sydney Sibilia ha raccontato il precariato universitario italiano attraverso una commedia brillante sul vuoto normativo delle droghe.
Nel 2014, quando Sydney Sibilia presenta Smetto quando voglio al pubblico italiano, nessuno si aspetta che una commedia sul precariato universitario diventi uno dei fenomeni cinematografici più interessanti del decennio. Eppure, dietro le risate e le situazioni surreali, si nasconde un racconto amaramente reale di un'Italia che spreca i suoi talenti migliori, costringendoli a reinventarsi in modi sempre più creativi e disperati. La storia parte da un'idea semplice e geniale al contempo: cosa succederebbe se un gruppo di ricercatori brillanti, sottopagati e sottovalutati, decidesse di sfruttare le proprie competenze scientifiche per aggirare il sistema? Non per vendetta, non per ideologia, ma semplicemente per sopravvivere in un paese che li ha traditi dopo anni di studio e sacrifici.
Pietro riunisce attorno a sé un gruppo di ex colleghi altrettanto disperati: Mattia e Giorgio, due latinisti che lavorano come benzinai; Arturo, archeologo senza prospettive; Andrea, antropologo finito quasi in un'autodemolizione; Bartolomeo, economista ridotto a giocare a poker per sbarcare il lunario. Sono interpretati da un cast corale perfettamente calibrato, dove Valerio Aprea, Lorenzo Lavia, Paolo Calabresi, Pietro Sermonti e l'indimenticabile Libero De Rienzo creano personaggi credibili e toccanti, mai macchiette. La genialità di Smetto quando voglio sta nel bilanciamento tra commedia brillante e denuncia sociale. Sibilia, alla sua opera prima, dimostra una maturità registica sorprendente: le situazioni sono divertenti ma mai gratuite, i dialoghi sono intelligenti senza essere pretenziosi, il ritmo non cede mai.
Per rendere gli effetti della nuova droga sullo schermo, il regista utilizza una tecnica vintage chiamata rotoscoping, animando in post-produzione le riprese dal vivo in stile cartoon, un tocco stilistico che aggiunge personalità visiva al film. L'ispirazione viene da un articolo di giornale dal titolo emblematico "Quei netturbini con la laurea da 110 e lode" e da una canzone del gruppo rap romano Flaminio Maphia. Due fonti che raccontano la stessa storia: un paese che forma eccellenze e poi le relega a mansioni svilenti, che investe in formazione e poi taglia i fondi alla ricerca, che parla di futuro e poi condanna i giovani al precariato eterno. Il successo del film è stato tale da generare una trilogia completa. Smetto quando voglio: Masterclass e Smetto quando voglio: Ad honorem sono stati girati contemporaneamente, seguendo il modello dei grandi franchise americani. Un'operazione ambiziosa per il cinema italiano, che testimonia quanto il pubblico si sia riconosciuto in quella storia di riscatto impossibile e vendetta intellettuale.
Il film è disponibile in streaming su Netflix e la sua presenza costante nel catalogo digitale testimonia una popolarità che non accenna a diminuire, alimentata dal passaparola e dalla capacità di parlare a diverse generazioni di italiani che si riconoscono in quella precarietà esistenziale. Oggi, a distanza di anni, Smetto quando voglio resta una fotografia spietata dell'Italia degli sprechi, del talento mortificato, delle scelte politiche miopi. Ma è anche la dimostrazione che il cinema italiano, quando trova il coraggio di guardare in faccia la realtà senza pietismi né retorica, può creare opere memorabili che intrattengono e fanno riflettere allo stesso tempo.