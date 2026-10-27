Da fumetto anni '40 a fenomeno in streaming: questa serie teen su Netflix è un cult irresistibile

Pubblicazione: 27 ottobre alle 17:00

Quando nel 2017 The CW ha deciso di trasformare i personaggi colorati e innocenti della Archie Comics in protagonisti di un teen drama oscuro e carico di tensione, in molti hanno storto il naso. Eppure Riverdale, disponibile su Netflix, si è rivelata una scommessa vincente, capace di conquistare un pubblico globale e di reinventare completamente l'immaginario legato ad Archie Andrews e ai suoi amici. La serie, ideata da Roberto Aguirre-Sacasa, direttore creativo della stessa Archie Comics, prende le mosse da un evento traumatico: la morte misteriosa di Jason Blossom, giovane studente del liceo di Riverdale, apparentemente annegato nel fiume Sweetwater il 4 luglio. Questa tragedia segna l'inizio di un nuovo anno scolastico carico di ombre, segreti e rivelazioni che sconvolgeranno la tranquilla cittadina sulla Costa Est degli Stati Uniti.





Al centro della narrazione troviamo Archie Andrews, interpretato da K.J. Apa, il classico ragazzo popolare del liceo: affascinante, giocatore di football e con una passione segreta per la musica.. Attorno a lui gravita un gruppo di amici le cui esistenze si intrecciano in una trama corale che alterna momenti di leggerezza adolescenziale a derive noir degne delle migliori serie crime. Condivide con Jughead Jones la passione per il giornalismo e insieme a lui redige il giornale scolastico, ma soprattutto cerca di fare luce sul mistero che avvolge la morte di Jason. La sua vita si complica ulteriormente quando in città arriva Veronica Lodge, interpretata da Camila Mendes, affascinante newyorkese che conquista immediatamente il cuore di Archie.. Le indagini sulla morte di Jason coinvolgono progressivamente tutti i protagonisti e le loro famiglie, facendo emergere segreti sepolti e verità scomode.. Dietro il successo di Riverdale c'è la mano esperta di Greg Berlanti, produttore esecutivo già responsabile degli adattamenti televisivi di Freccia Verde, Flash e Supergirl per la DC Comics. Il progetto, inizialmente sviluppato per la rete concorrente FOX, è stato poi acquisito da The CW, che ha creduto nel potenziale di questa rivisitazione dark dei personaggi Archie.

La prima stagione è disseminata di riferimenti al numero 75: dallo spettacolo di varietà annuale al giubileo della città. Non si tratta di una scelta casuale, ma di un omaggio al 1941, anno in cui i personaggi furono creati dall'editore John L. Goldwater e dall'artista Bob Montana, esattamente 75 anni prima del debutto della serie. Questo tipo di easter egg, nascosto tra le pieghe della narrazione, premia gli spettatori più attenti e crea un legame profondo con la tradizione fumettistica. L'annuncio dell'adattamento è arrivato in occasione del 75esimo anniversario della creazione di Archie Andrews, apparso per la prima volta nel numero 22 di Pep Comics. Il personaggio aveva già avuto incarnazioni animate in passato, con serie come The Archie Show e Gli strani misteri di Archie, ma mai era stato sottoposto a una trasformazione così radicale come quella operata da Aguirre-Sacasa.



