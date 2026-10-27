Un ex agente e traffico di esseri umani: Luca Argentero nel film su Netflix che tiene col fiato sospeso

Pubblicazione: 27 ottobre alle 18:00

Quando un poliziotto diventa il principale sospettato di un omicidio che non ha commesso, la caccia alla verità si trasforma in una corsa contro il tempo che scava nelle zone più oscure della criminalità organizzata. La coda del diavolo, il thriller diretto da Domenico de Feudis, porta Luca Argentero in un territorio narrativo inedito per il pubblico italiano: quello del noir serrato, del ritmo incalzante, della tensione che non concede respiro per 95 minuti filati. Disponibile su Netflix, il film rappresenta un esperimento riuscito nel panorama del thriller italiano contemporaneo. Non siamo di fronte all'ennesima commedia sentimentale o al poliziesco televisivo dalla struttura prevedibile. De Feudis costruisce invece un meccanismo narrativo che strizza l'occhio ai migliori esempi del genere, dove l'innocente in fuga deve dimostrare da solo la propria estraneità ai fatti mentre i minuti scorrono inesorabili.





. Lavora all'interno di un penitenziario quando accade l'impensabile: un detenuto, responsabile dell'omicidio brutale di una giovane donna, viene ucciso tra le mura del carcere. Le evidenze, costruite ad arte, puntano tutte contro Sante. Qualcuno vuole incastrarlo, ma chi e perché? La risposta a queste domande lo porterà molto più in profondità di quanto avrebbe mai immaginato.. Non si tratta più solo di salvare la propria pelle o di ristabilire la propria reputazione: ci sono vite innocenti in bilico, giovani donne destinate a un destino atroce se nessuno interverrà in tempo. Il film eleva così la posta in gioco, trasformando la vicenda personale di Sante in una corsa contro un male più grande e sistemico.

Ad affiancare Argentero in questo percorso troviamo Cristiana Dell'Anna, che interpreta Fabiana Lai, una giornalista che sta seguendo il caso. Dell'Anna, già apprezzata dal pubblico per la sua intensità interpretativa in produzioni come Gomorra, porta sullo schermo un personaggio che non è la classica spalla del protagonista. Fabiana è determinata, dotata di un fiuto giornalistico che la rende preziosa alleata ma anche presenza scomoda per chi ha interesse a nascondere la verità. Il rapporto tra Sante e Fabiana si sviluppa su un terreno di reciproca diffidenza iniziale che progressivamente lascia spazio a una collaborazione necessaria, quasi obbligata dalle circostanze. La regia di Domenico de Feudis, coadiuvata dalla sceneggiatura di Nicola Ravera e Gabriele Scarfone, sceglie un ritmo serrato che non concede pause superflue.



La coda del diavolo affronta inoltre temi di scottante attualità come il traffico di esseri umani, questione che attraversa le cronache europee e italiane con tragica regolarità. Senza cadere nella retorica o nel documentarismo, il film utilizza questo elemento come motore narrativo e come sfondo che amplifica la dimensione etica del conflitto. Sante non combatte solo per sé stesso: combatte contro un sistema che mercifica le vite umane, e questo dona al suo percorso un peso morale che va oltre la semplice suspense. Argentero dimostra ancora una volta versatilità interpretativa, abbandonando i registri più leggeri che lo hanno reso popolare al grande pubblico per calarsi in un ruolo che richiede intensità fisica ed emotiva. Il suo Sante è un uomo ordinario costretto a diventare eroe per necessità, non per vocazione, e questa dimensione di umanità vulnerabile rende il personaggio credibile e empaticamente efficace.