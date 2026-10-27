Questa serie italiana su Netflix trasforma un'esperienza vera in un racconto sulla fragilità umana

Pubblicazione: 27 ottobre alle 16:00

Finire sotto regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio vuol dire essere pazzi? È la domanda che risuona nella testa di Daniele Cenni, ventenne con un eccesso di sensibilità, quando si risveglia nella camerata di un reparto psichiatrico dopo una crisi psicotica. Sette giorni che sembrano una condanna. Sette giorni che diventeranno una delle esperienze più intense e formative della sua vita. Tutto chiede salvezza è la serie italiana Netflix che ha conquistato il pubblico raccontando una storia vera, quella dello scrittore Daniele Mencarelli, autore dell'omonimo romanzo autobiografico pubblicato nel 2020 da Mondadori e vincitore del Premio Strega Giovani. Un'opera che ha saputo trasformare un'esperienza personale e dolorosa in un affresco universale sulla fragilità umana, sul dolore e sulla possibilità di rinascita.





. Il protagonista, interpretato da Federico Cesari, volto noto di SKAM Italia, si ritrova catapultato in un mondo che non conosce, circondato da cinque compagni di stanza con cui all'inizio pensa di non avere niente in comune. C'è Mario, interpretato da Andrea Pennacchi, presenza scenica che porta con sé storie di una vita difficile.. Cinque uomini, cinque mondi diversi, accomunati dalla stessa condizione di fragilità.. Daniele deve confrontarsi non solo con i suoi demoni interiori, ma anche con medici che vogliono scandagliare la sua mente e infermieri che inizialmente gli appaiono cinici e distaccati. Pino, Rossana e Alessia, interpretati rispettivamente da Ricky Memphis, Bianca Nappi e Flaure BB Kabore, rappresentano quel personale sanitario che lavora ogni giorno in trincea, spesso invisibile, sempre fondamentale.. Un incontro che diventa simbolo di come il destino possa riportare insieme persone che condividono più di quanto pensino.

Nel cast anche Filippo Nigro nei panni del Dottor Mancino, Raffaella Lebboroni come Dottoressa Cimaroli, e Lorenza Indovina, Michele La Ginestra e Arianna Mattioli che incarnano la famiglia di Daniele, testimoni esterni di una trasformazione che li riguarda da vicino. Carolina Crescentini completa il quadro interpretando Giorgia, la madre di Nina. Quello che rende Tutto chiede salvezza un progetto speciale è la sua capacità di umanizzare chi normalmente viene etichettato, stigmatizzato, allontanato. Il TSO, strumento sanitario spesso incompreso e temuto, viene raccontato dall'interno, attraverso gli occhi di chi lo vive sulla propria pelle. La serie demolisce i pregiudizi mostrando che la follia, se così vogliamo chiamarla, non è una condizione binaria: non esiste una linea netta che separa i "sani" dai "malati", ma un continuum di esperienze umane in cui tutti, prima o poi, ci riconosciamo.



