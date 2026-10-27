Da Napoli alla Sicilia: su Netflix, il viaggio che trasforma la ragazza invisibile in donna libera

Pubblicazione: 27 ottobre alle 11:00

C'è un momento nella vita in cui l'identità che ti hanno cucito addosso smette di starti bene. Per Rosa Ricci, quel momento arriva con la violenza di un rapimento. Quindici anni, figlia di Don Salvatore, uno dei boss più temuti di Napoli. Una ragazza cresciuta nell'ombra del potere criminale, protetta ma prigioniera, invisibile eppure costantemente osservata. La sua esistenza è una gabbia dorata dove ogni scelta è già stata fatta da altri, dove il destino sembra scritto nel cognome che porta. Io Sono Rosa Ricci, il film su Netflix diretto da Lyda Patitucci e scritto da Maurizio Careddu e Luca Infascelli, è il prequel cinematografico che racconta la genesi del personaggio già noto ai fan di Mare Fuori, la serie Rai che ha conquistato milioni di spettatori. Ma questa non è una semplice estensione seriale: è un racconto di formazione feroce e necessario, ambientato nella Napoli del 2020, quando la città respirava ancora l'aria pesante della pandemia e delle sue contraddizioni.





Maria Esposito torna a vestire i panni di Rosa con una consapevolezza diversa. Qui non la vediamo già formata, già capace di tenere testa al sistema.. L'innocenza forzata, quella imposta dalle mura familiari e dalla protezione soffocante del padre interpretato da Raiz, è il punto di partenza di un viaggio che diventerà discesa agli inferi e, insieme, rinascita. Tutto precipita quando un narcotrafficante decide di colpire Don Salvatore nel modo più brutale: rapendo ciò che ha di più caro.È lì, in quell'isolamento geografico ed emotivo, che la ragazza inizia a vedere il mondo con occhi nuovi. Minacciata, apparentemente sola, Rosa non si limita a resistere: osserva, impara, costruisce un legame umano inaspettato che le mostra che esistono altre verità oltre a quelle imposte dalla famiglia.

La sceneggiatura gioca abilmente con i contrasti. Da una parte Napoli, con i suoi quartieri che hanno fatto da set al film: Vomero, Soccavo, Pianura. Luoghi dove il controllo criminale è capillare, dove ogni strada ha un nome e un padrone. Dall'altra la Sicilia, dove si sono svolte le riprese tra maggio e luglio 2025, con la Baia di Cornino a Custonaci che diventa lo spazio della reclusione ma anche della libertà interiore. Valerio Azzali, direttore della fotografia, sa rendere questa dicotomia visiva: la claustrofobia urbana napoletana si oppone all'apertura marina siciliana, ma è proprio sull'isola che Rosa scopre di essere più prigioniera di quanto pensasse. Ma Rosa non vuole essere una pedina. Mentre a Napoli il padre scatena una guerra per riportarla a casa, mobilitando il clan e seminando violenza, lei prende in mano il proprio destino. Non aspetta di essere salvata: progetta la fuga. Questo è il cuore pulsante del film, il momento in cui il racconto di formazione diventa manifesto di autodeterminazione.

Rosa capisce che tornare significherà confrontarsi con il passato, ma stavolta alle sue condizioni. Quel che rende Io Sono Rosa Ricci interessante è la sua capacità di andare oltre il genere. Non è solo un crime drama, non è solo un coming-of-age. È un film sulla vendetta, sì, ma anche sulla scoperta di sé. Rosa torna a Napoli cambiata, non più la ragazza che era. E quando reclama la sua vendetta, lo fa con la consapevolezza di chi ha scelto, non di chi subisce. Ora il film è disponibile anche in streaming su Netflix. Un'occasione per chi ha amato Mare Fuori di approfondire le origini di uno dei personaggi più complessi della serie, e per chi cerca semplicemente una storia intensa, scritta e girata con la consapevolezza che il cinema italiano sa ancora raccontare storie di periferia, criminalità e riscatto senza cadere negli stereotipi.