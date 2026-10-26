Questa serie animata su Netflix trasforma lo steampunk da estetica vintage a critica sociale devastante

Pubblicazione: 26 ottobre alle 08:00

Lo steampunk rischia sempre di essere ridotto a una questione di superficie. Dirigibili che solcano cieli color seppia, ingranaggi di ottone che girano a vuoto, uomini in cilindro e donne in corsetto vittoriano: l'estetica diventa tutto, la sostanza evapora. È il destino di molte produzioni che si limitano a vestire una storia qualunque con gli abiti dell'epoca industriale, senza cogliere il cuore pulsante del genere. Arcane, la serie animata di Netflix basata su League of Legends di Riot Games, è l'eccezione che conferma quanto potenziale sprecato ci sia in giro. Con un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes, Arcane non si limita a essere una delle migliori trasposizioni videoludiche mai realizzate. È qualcosa di più ambizioso: un esempio lampante di come lo steampunk possa funzionare quando viene trattato come un dispositivo narrativo complesso, non come un semplice filtro visivo da applicare a una trama generica.

In 18 episodi, la serie creata da Christian Linke riesce a costruire un dramma che parla tanto ai videogiocatori quanto a chi non ha mai sentito nominare League of Legends, dimostrando che l'animazione può raggiungere vette narrative pari, se non superiori, al live action.: il vapore come forza motrice, la rivoluzione industriale come contesto storico, il Victorian England come ambientazione estetica. La serie non si accontenta di mostrare meccanismi a orologeria e protesi meccaniche elaborate: scava nella struttura sociale che quella tecnologia crea, modifica, deforma. Ed è qui che la maggior parte delle produzioni steampunk fallisce.. C'è Piltover, la Città del Progresso, dove l'élite benestante gode dei frutti dell'innovazione in una metropoli che ricorda la Londra vittoriana nel suo massimo splendore.

Architetture slanciate, arte, cultura, un senso di ordine e bellezza che trasuda da ogni fotogramma. Poi c'è Zaun, la Città Sotterranea, l'Undercity: un abisso di povertà, inquinamento industriale e disperazione dove mancano persino i beni di prima necessità. Stesse tecnologie, due mondi opposti. Questo contrasto non è decorativo. Arcane usa la sua ambientazione steampunk per esplorare un tema centrale del genere che troppo spesso viene dimenticato: la disuguaglianza sociale generata dal progresso tecnologico. L'industrializzazione rapida, nel mondo reale come nella finzione, non distribuisce i suoi benefici equamente. Crea vincitori e vinti, chi sta sotto la luce elettrica e chi respira i fumi tossici delle fabbriche. A Piltover, l'invenzione dell'Hextech, una tecnologia rivoluzionaria che fonde magia e scienza, porta prosperità e meraviglia. A Zaun, la stessa spinta al progresso si manifesta come Shimmer, una sostanza chimica che funge da droga e da potenziatore fisico, deformando i corpi e alimentando dipendenza.

La genialità di Arcane sta nel trattare la magia non come un elemento fantasy tradizionale, ma come una risorsa misurabile, manipolabile attraverso ingegneria e scienza. L'Hextech non è incantesimo ma tecnologia. Questa fusione tra steampunk e fantasy crea un ibrido narrativo coerente, dove ogni elemento visivo ha conseguenze sociali, politiche, umane. Ogni personaggio principale, da Jinx a Vi, da Caitlyn a Jayce e Viktor, si trova a un certo punto ai lati opposti di questo conflitto strutturale. Le loro storie non sono semplici archi narrativi individuali, ma riflessioni delle tensioni sociali più ampie. C'è chi incarna il pragmatismo dello sviluppo tecnologico, chi rappresenta l'idealismo di un sistema più giusto, chi viene schiacciato dalle contraddizioni di un mondo che cambia troppo in fretta. Arcane non offre risposte facili, non presenta eroi e cattivi netti: mostra le conseguenze etiche del progresso, il prezzo umano dell'innovazione.



