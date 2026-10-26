Questa serie animata su Netflix è l'anti-The Boys (che tutti stavano cercando senza saperlo)
La serie su Netflix che offre un finale migliore di The Boys: scopri come la serie anime ha concluso la sua storia sovversiva mantenendo coerenza narrativa.
Quando si parla di decostruire il mito del supereroe, The Boys di Amazon Prime Video è diventato il punto di riferimento assoluto. Cinque stagioni di satira feroce, violenza grafica e una critica spietata al capitalismo delle corporation hanno reso la serie un fenomeno culturale. Eppure, dopo anni di tensione crescente e promesse di uno scontro apocalittico, il finale ha lasciato un sapore amaro in bocca a molti fan. Mentre milioni di spettatori discutevano animatamente della conclusione di The Boys, pochi si sono accorti che Netflix aveva già offerto una risposta migliore alla stessa domanda narrativa: come si chiude degnamente una storia che sovverte le convenzioni del genere supereroistico. La risposta si chiama Super Crooks, serie anime del 2021 tratta dal fumetto di Mark Millar e Leinil Francis Yu, ambientata nello stesso universo condiviso di Jupiter's Legacy.
La dissonanza è stridente. Una serie che ha fatto della cinismo la sua bandiera improvvisamente offre finali dolci e risolutivi, lasciando evidentemente la porta aperta a sequel e spinoff. La critica feroce al sistema si sgonfia in un finale che sembra più preoccupato di non chiudere troppi fili narrativi che di onorare il proprio DNA narrativo. Ed è qui che Super Crooks dimostra una comprensione più profonda di cosa significhi davvero sovvertire le aspettative del genere. Invece di concentrarsi su supereroi corrotti al vertice della piramide sociale, la serie anime di Netflix sposta il focus sui perdenti del sistema: supercriminali di basso livello che usano i loro poteri semplicemente per sbarcare il lunario. Non parliamo di conquista del mondo o di rovesciare eroi corrotti. Johnny Bolt, criminale elettrico di mezza tacca, deve organizzare una rapina impossibile perché il suo vecchio mentore, The Heat, ha accumulato un debito da gioco di 100 milioni di dollari con la mafia.
La soluzione? Fuggire in Spagna e svaligiare il caveau del supercriminale più temibile del mondo, noto semplicemente come "il Bastardo". Dove The Boys promette grandiosità e poi si sgonfia, Super Crooks promette una rapina impossibile e la consegna con precisione chirurgica. La serie non cerca di fare più di quello che serve: vuole raccontare la storia di un gruppo di sfigati con superpoteri che tentano il colpo della vita, e lo fa senza tradire mai la sua premessa. Il finale di Super Crooks è l'antitesi di quello di The Boys. Non ci sono virus mortali, non ci sono massacri di massa seguiti da epiloghi inspiegabilmente zuccherosi. Johnny Bolt e la sua banda riescono nell'impresa: infiltrano il caveau impenetrabile, recuperano gli 800 milioni necessari a saldare il debito di The Heat, incastrano gli eroi corrotti del Super-Shed per il crimine, e si ritirano su un'isola paradisiaca a godersi il bottino.
Il cattivo principale finisce rovinato, i piccoli criminali si godono la pensione dorata, e nessuno deve morire in modo gratuito per generare titoli clickbait sui social media. La serie anime di Netflix non ha avuto lo stesso clamore mediatico di The Boys, e probabilmente non lo avrà mai. Ma per chi cerca una storia supereroistica sovversiva che mantiene le sue promesse dall'inizio alla fine, Super Crooks rappresenta un modello di come si dovrebbe chiudere un racconto che sfida le convenzioni del genere. Non servono cinque stagioni di buildup se poi il payoff tradisce lo spirito della serie. A volte, tredici episodi ben costruiti valgono più di un finale roboante che dimentica perché il pubblico si è affezionato alla storia in primo luogo. Super Crooks lo ha capito. The Boys, evidentemente, no.