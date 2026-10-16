Da idoli al dimenticatoio: questa serie con The Rock su Prime Video mostra il prezzo della fama sportiva

Pubblicazione: 16 ottobre alle 16:00

Quando pensi a Dwayne "The Rock" Johnson, probabilmente ti vengono in mente blockbuster action-packed, muscoli scolpiti nel marmo e quel sorriso che ha conquistato Hollywood. Ma nel 2015, la star globale ha scelto di tornare alle origini, alle radici che hanno plasmato l'uomo prima della celebrità: il football americano. Ballers, disponibile su Prime Video, non è semplicemente una serie su atleti che lanciano una palla ovale, è un viaggio crudo e spietato nei meandri nascosti dello sport professionistico, dove la gloria è effimera e il precipizio dietro l'angolo. Creata da Stephen Levinson e prodotta da Mark Wahlberg, la stessa mente dietro Entourage, Ballers si immerge nelle vite di ex stelle della NFL che devono reinventarsi quando i riflettori si spengono. Al centro della narrazione c'è Spencer Strasmore, interpretato appunto da Johnson, ex campione dei Miami Dolphins costretto a ricostruirsi come consulente finanziario per giovani talenti.

Un ruolo che per The Rock non è stato difficile da vestire: negli anni Novanta, prima di diventare una leggenda del wrestling e poi del cinema, Johnson ha davvero giocato a football per l'Università di Miami.. La serie si sviluppa sullo sfondo di una Miami calda, luminosa, patinata, dove il lusso sfrenato convive con ansie esistenziali e fragilità umane.. E poi c'è Ricky Jerret, personaggio affidato a John David Washington, figlio di Denzel Washington e lui stesso ex giocatore professionista nella NFL con i St. Louis Rams. Washington porta sullo schermo un'autenticità viscerale: conosce quel mondo dall'interno, sa cosa significa essere adulato un giorno e dimenticato quello successivo.

Spencer Strasmore si pone come mentore per i nuovi talenti, cercando di proteggerli dagli errori che lui stesso ha commesso. Il suo obiettivo non è solo gestire patrimoni, ma salvare anime: impedire che questi ragazzi, abbagliati dai milioni e dalla fama improvvisa, finiscano per sperperare tutto e ritrovarsi soli quando il corpo non reggerà più l'impatto. È una missione quasi impossibile in un sistema che brucia gioventù e talento come carburante, senza guardarsi indietro. Per Dwayne Johnson, Ballers ha rappresentato il primo ruolo regolare in uno sceneggiato televisivo, una scommessa che l'ha riportato a casa, in un certo senso. Nei panni di Spencer, The Rock ha potuto esplorare sfaccettature drammatiche e vulnerabili, lontane dall'immagine dell'eroe indistruttibile che il grande schermo gli ha cucito addosso. Ha recitato con attori come Rob Corddry nei panni di Joe Krutel, Troy Garity come Jason Antolotti, e una serie di volti che hanno dato spessore a un cast corale ricco e stratificato.



La forza di Ballers risiede nel suo sguardo disincantato. Non celebra lo sport come epopea eroica, ma lo racconta come industria vorace, affascinante e spietata. Mostra i contratti milionari accanto ai tradimenti, le ville da sogno accanto alle dipendenze, l'adorazione delle folle accanto all'abbandono. È una serie che parla di uomini che hanno dato tutto per un pallone e che ora devono imparare a vivere senza, cercando di trovare un senso in un'esistenza che non prevede più standing ovation. Dietro la macchina da presa, la produzione ha coinvolto nomi come Closest to the Hole Productions, Film 44, HBO Entertainment, Leverage Entertainment e Seven Bucks Entertainment, la casa di produzione dello stesso Johnson. Ogni episodio dura circa trenta minuti, un formato agile che permette alla narrazione di rimanere incisiva, senza diluirsi in sottotrame superflue.