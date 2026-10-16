Da Jon Bernthal a Rami Malek: il cast stellare della serie su Prime Video che ha fatto storia

Pubblicazione: 16 ottobre alle 14:30

Quando si parla di grandi produzioni televisive dedicate alla Seconda Guerra Mondiale, il nome che viene subito in mente è Band of Brothers. Eppure esiste un fratello minore, altrettanto ambizioso e devastante nella sua potenza narrativa, che ha saputo raccontare l'inferno del Pacifico con una ferocia viscerale raramente vista sul piccolo schermo. The Pacific, miniserie del 2010 su Prime Viedo, rappresenta uno di quei progetti titanici che portano la firma di Steven Spielberg e Tom Hanks, gli stessi produttori esecutivi che avevano già conquistato il pubblico con la saga dei paracadutisti americani in Europa. Dieci episodi per seguire le vicende reali di tre Marines statunitensi impegnati nel teatro del Pacifico: Robert Leckie, Eugene Sledge e John Basilone.

Tre storie vere, tre punti di vista complementari su un conflitto spietato, combattuto in condizioni disumane tra giungle, atolli e spiagge insanguinate., testi considerati tra le testimonianze più crude e autentiche della guerra nel Pacifico. Ma al di là della ricostruzione storica impeccabile, delle battaglie orchestrate con un realismo sconvolgente e della fotografia che alterna la bellezza mozzafiato delle isole del Pacifico all'orrore della guerra,: un cast stellare di volti che oggi dominano Hollywood e le produzioni di prestigio.

Rami Malek, il futuro vincitore dell'Oscar per Bohemian Rhapsody e protagonista di Mr. Robot, interpreta qui il caporale Merriell "Snafu" Shelton in sei episodi. Il suo personaggio, cinico e indurito dalla guerra, mostra già quella capacità di trasformarsi completamente che lo renderà uno degli attori più ricercati del panorama contemporaneo. Difficile riconoscere in quel Marine sporco di fango e sangue il raffinato Freddie Mercury che conquistò il palco di Wembley sul grande schermo. Poi c'è Jon Bernthal, oggi volto iconico di The Punisher e presenza fissa nelle produzioni più toste di Hollywood, che veste i panni del sergente Manuel Rodriguez. La sua interpretazione intensa è solo un assaggio di quella brutalità controllata che diventerà il suo marchio di fabbrica in ruoli successivi.

Il cast principale vede protagonisti James Badge Dale nel ruolo di Robert Leckie, Joseph Mazzello come Eugene Sledge e Jon Seda nei panni di John Basilone, l'unico dei tre a ricevere la Medal of Honor. Attori capaci di portare sullo schermo non solo l'azione, ma soprattutto il peso psicologico di un conflitto che non concedeva tregua né ai corpi né alle menti. Dal punto di vista tecnico, la miniserie è un trionfo di mestiere. La scenografia di Anthony Pratt ricrea con ossessiva fedeltà i campi di battaglia, i costumi di Penny Rose e Joe Hobbs restituiscono l'autenticità delle uniformi e dell'equipaggiamento, mentre la fotografia di Remi Adefarasin e Stephen F. Windon cattura tanto la bellezza esotica delle location quanto il degrado e la sporcizia della guerra.



