Su Prime Video, c'è la serie su un detective con 312 fobie che ha risolto più casi di Sherlock Holmes

Pubblicazione: 16 ottobre alle 14:00

Adrian Monk non è il classico detective che ti aspetti. Non ha la freddezza di un agente federale, né il cinismo da film noir che ti viene in mente quando pensi a un investigatore privato. Monk è un uomo spezzato, ricomposto con fatica, tenuto insieme da rituali ossessivi e da un'infermiera che ha la pazienza di Giobbe. Eppure, nonostante le centinaia di fobie che lo paralizzano quotidianamente, è probabilmente uno degli investigatori più brillanti mai apparsi in televisione. La serie televisiva che porta il suo nome, andata in onda dal 2002 al 2009 negli Stati Uniti e disponibile su Prime Video, racconta la storia di Adrian Monk, ex detective del dipartimento di polizia di San Francisco. Un tempo era uno degli elementi più promettenti della squadra, dotato di una memoria fotografica impressionante e di un'abilità quasi soprannaturale nel notare dettagli che sfuggono a chiunque altro. Poi è arrivato il 1997, l'anno che ha cambiato tutto: sua moglie Trudy viene uccisa in circostanze mai chiarite, e Adrian crolla. Letteralmente.





Per tre anni e mezzo si chiude in casa, divorato dall'angoscia. Quando finalmente riemerge, non è più lo stesso uomo.. Germi, asimmetrie, altezze, latte, folla: ogni elemento della normalità diventa un potenziale nemico. Ma c'è un lato paradossale in tutto questo orrore personale: proprio quelle ossessioni, quella necessità compulsiva di ordine e simmetria, quella capacità di vedere ogni minuscolo dettaglio fuori posto, lo rendono un investigatore straordinario.. Ma il capitano Leland Stottlemeyer, suo ex superiore e amico, sa bene che quando i casi si fanno davvero complicati, quando tutti gli indizi sembrano portare al nulla, c'è un solo uomo da chiamare.

Ed è proprio quello che fa, ancora e ancora, trasformando Monk in un consulente privato che collabora con la polizia sui casi più intricati. Adrian non lavora da solo. All'inizio della serie è affiancato da Sharona Fleming, un'infermiera pratica e determinata che lo aiuta a gestire le crisi, a respirare quando il panico prende il sopravvento, a ricordargli che il mondo fuori dalla sua testa non è poi così pericoloso come sembra. Sharona è più di un'assistente: è la sua ancora di salvezza, colei che media tra le sue ossessioni e la realtà. Successivamente, nella serie, arriva Natalie Teeger, che prende il posto di Sharona portando una diversa sensibilità ma lo stesso ruolo fondamentale: tenere Monk ancorato al mondo. Il cast che dà vita a questa storia particolare è guidato da Tony Shalhoub, che interpreta Adrian Monk con una delicatezza rara, riuscendo a rendere credibile e toccante un personaggio che potrebbe facilmente scivolare nella caricatura.

Al suo fianco Ted Levine nei panni del capitano Leland Stottlemeyer, figura paterna e pragmatica che oscilla tra frustrazione e ammirazione per Monk. Jason Gray-Stanford interpreta il tenente Randall Disher, braccio destro di Stottlemeyer, mentre Bitty Schram e successivamente Traylor Howard danno volto rispettivamente a Sharona Fleming e Natalie Teeger. La struttura narrativa di Monk segue il formato classico del giallo procedurale: ogni episodio presenta un nuovo caso, spesso un omicidio apparentemente perfetto o irrisolvibile. Ma ciò che rende la serie unica non è tanto il mistero da risolvere, quanto il modo in cui viene risolto. Monk non usa tecnologie avanzate o database informatici. Usa il suo cervello tormentato, quella capacità ossessiva di vedere ciò che non va, di notare che un quadro è storto, che una macchia è fuori posto, che un dettaglio non combacia con gli altri. Le sue debolezze diventano la sua forza.





Gli otto episodi mostrano una progressione narrativa che porta Monk dalla disperazione iniziale verso una forma di accettazione e, nell'ultimo episodio, alla risoluzione del mistero che lo ha tormentato per anni. Scopre di avere anche una figliastra, figlia di Trudy da una relazione precedente, un legame inaspettato che gli regala un pezzo di famiglia che credeva perduto per sempre.. Adrian Monk è la dimostrazione che la fragilità non è incompatibile con la grandezza, che le ferite possono trasformarsi in strumenti di comprensione, che anche chi è rotto può ancora essere straordinario.

E forse è proprio questo il motivo per cui la serie continua a funzionare: perché in fondo, chi di noi non si sente un po' rotto, un po' fuori posto, un po' ossessionato da qualcosa che gli altri non capiscono. Monk ci dice che va bene così. Anzi, che proprio così possiamo vedere ciò che gli altri non vedono.