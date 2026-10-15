Willem Dafoe e Nicolas Cage su Prime Video in questo pulp movie del 2016 che sfida Tarantino

Pubblicazione: 15 ottobre alle 20:00

C'è un momento, nella carriera di certi registi, in cui smettono di inseguire il consenso e decidono di fare esattamente il film che vogliono, con la violenza che serve, la cattiveria necessaria e zero compromessi. Paul Schrader, sceneggiatore leggendario di Taxi Driver e regista dalla sensibilità profonda, ha scelto di chiudere il Festival di Cannes 2016 con Cane mangia cane (disponibile su Prime Video), un pulp movie sanguinario, scorretto e vitale che non assomiglia a niente di quello che ci si aspetterebbe dal maestro del cinema americano contemporaneo. Tratto dall'omonimo romanzo di Edward Bunker, autore che della galera e della criminalità conosceva ogni angolo oscuro per esperienza diretta, il film racconta la discesa all'inferno di tre ex detenuti appena usciti di prigione. La legge della California impone loro di reinserirsi nella società, di trovare un lavoro, di diventare brave persone. Ma quando sei stato dentro, quando il sistema ti ha masticato e sputato fuori, la normalità è un concetto astratto quanto la redenzione.





. Un genio solitario che vorrebbe una vita pulita ma non riesce a scrollarsi di dosso l'odio per un sistema che lo ha tradito. Cage abbandona qui le sue tipiche esplosioni furiose per costruire un personaggio dalla rabbia fredda, calcolata, pericolosa. È un uomo che sa di essere più intelligente di chi lo circonda ma che quella intelligenza l'ha condannato, non salvato.. La sua vita di periferia con una moglie petulante e una routine mortificante lo sta soffocando. Non è più attratto dalla normalità borghese che gli hanno venduto come obiettivo. Preferisce il rischio, l'adrenalina, la possibilità di sentirsi vivo anche se per poco.. Assassino a briglia sciolta con una vocazione sanguinaria, Mad Dog è posseduto dai propri demoni interiori. È il caos incarnato, l'imprevedibilità che rende ogni situazione potenzialmente esplosiva. Dafoe, attore capace di oscillare tra santità e follia omicida con terrificante naturalezza, qui si abbandona completamente al lato oscuro, regalando un'interpretazione che da sola vale il prezzo del biglietto.. Lo smonta, lo riscrive, ci infila dentro la sua visione nichilista del mondo. Schrader ha sempre esplorato personaggi intrappolati in gabbie esistenziali, uomini che cercano la trascendenza o la dannazione. Qui non c'è trascendenza possibile. C'è solo la spirale discendente, la violenza che genera violenza, l'impossibilità della redenzione.

Il risultato è un film esteticamente impeccabile ma narrativamente anarchico. La fotografia di Dynan alterna colori saturi e violenti a sequenze in bianco e nero che rimandano a un possibile aldilà lynchano, un diner fuori dal tempo dove anche dopo la morte si continua a morire. L'inferno sulla Terra si estende oltre la vita, in una dimensione dove buoni e cattivi sono intrappolati per l'eternità nella stessa violenza che li ha definiti. La sceneggiatura di Matthew Wilder, rielaborata da Schrader, ha affrontato una sfida complessa: come rendere contemporanea una storia nata dalla sensibilità degli anni Settanta di Bunker ma ambientata negli anni Novanta. La soluzione è stata non scegliere, creare invece un tempo sospeso, un presente eterno del crimine che potrebbe essere qualsiasi epoca.





. Ha fatto un film che non doveva piacere a nessuno in particolare, ma che doveva esistere. Un film sulla dannazione senza redenzione, sulla violenza come linguaggio universale, sull'impossibilità di sfuggire a quello che sei.. È cinema che non chiede permesso, che non cerca giustificazioni morali, che non ti prende per mano. Ti butta nella mischia e vede se sopravvivi.