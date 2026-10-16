Da Navy SEAL a spia: lo spin-off della serie con Chris Pratt riprende il personaggio di Ben Edwards
Taylor Kitsch è Ben Edwards nello spin-off prequel che svela come un Navy SEAL divenne spia CIA.
Non tutte le cadute avvengono sul campo di battaglia. Alcune si consumano nelle stanze buie delle operazioni sotto copertura, dove la linea tra dovere e tradimento diventa così sottile da sparire. The Terminal List: Lupo Nero, serie disponibile su Prime Video, torna indietro nel tempo per raccontare proprio questo: come Ben Edwards sia passato dall'essere un Navy SEAL d'élite a diventare uno degli agenti più controversi nella storia della CIA. Lo spin-off prequel di The Terminal List, la serie del 2022 che ha fatto di Chris Pratt un'icona dell'action thriller televisivo, sposta il focus su Taylor Kitsch. L'attore canadese, già noto per ruoli in Le belve e True Detective, riprende il personaggio di Ben Edwards, quella figura ambigua che nella serie originale aveva sollevato più domande che risposte. Lupo Nero promette di rispondere a tutte, immergendosi nelle origini di un uomo che non è sempre stato considerato un traditore.
Accanto a Kitsch, il cast vanta nomi di peso. Tom Hopper, noto per The Umbrella Academy, interpreta Raife Hastings, un Navy SEAL descritto come un cacciatore, un protettore e un guardiano. Robert Wisdom, volto famoso di Barry, è Jed Haverford, un maestro dello spionaggio con una carriera leggendaria alle spalle che guida un'unità segreta incaricata di supervisionare la trasformazione di Ben in agente operativo. Luke Hemsworth, il fratello maggiore di Chris e Liam, porta sullo schermo Jules Landry, un agente CIA apparentemente tutto muscoli ed ego ma con una personalità pericolosamente instabile sotto la superficie. Dar Salim, reduce dal film The Covenant, interpreta Mohammed Farooq, un agente delle Forze Operative Speciali Irachene addestrato nel programma Scorpions della CIA, la cui missione personale è proteggere il suo Paese dai nemici interni ed esterni.
Jack Carr, oltre a essere co-creatore, è anche produttore esecutivo insieme a DiGilio, Kitsch e Pratt. Questo livello di coinvolgimento creativo degli stessi protagonisti garantisce autenticità e passione per il materiale di partenza. Carr, ex Navy SEAL nella vita reale, porta nella narrazione quella conoscenza diretta delle dinamiche militari e psicologiche che rendono credibili personaggi e situazioni. Con sette episodi, Lupo Nero adotta una struttura narrativa concentrata, evitando i riempitivi tipici delle serie troppo diluite. Ogni episodio avrà un peso specifico nella costruzione del puzzle che porta Edwards dalla luce all'ombra, dalla fiducia al sospetto, dall'onore al disonore percepito.