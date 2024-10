Daisy Jones & The Six: Stevie Nicks ha condiviso con Reese Witherspoon e Riley Keugh l'idea per la stagione 2

Pubblicazione: 26 ottobre alle 17:00

La serie Daisy Jones & The Six, per ora, non ha ancora ottenuto il via libera alla stagione 2 di da parte di Prime Video, ma Stevie Nicks ha rivelato che ha condiviso delle idee per un secondo capitolo della storia.

Il romanzo scritto da Taylor Jenkins Reid alla base del progetto si basa liberamente alla sua storia d'amore con Lindsey Buckingham, con cui faceva parte della band Fleetwood Mac.

Intervistata da Rolling Stone, Stevie ha ora dichiarato:

Non volevo nemmeno vedere la serie perché pensavo l'avrei odiata così tanto. Ho avuto il COVID e l'ho vista. Ero nella mia casa a Los Angeles e mi ricordo di aver detto: 'Sto guardando la mia vita scorrere?'.

L'artista ha aggiunto:

Riley Keough non mi somiglia: lei è molto più stizzosa di me. Non potevo essere come lei quando ero nei Fleetwood Mac. Io e Christine McVie non potevamo fare in quel modo perché eravamo quelle che mantenevano la pace. Keough poteva avere totalmente un comportamento orribile, essere intelligente e completamente arrogante perché non era nemmeno nel gruppo e non erano nemmeno gentili nei suoi confronti. Quindi quella era la differenza più grande. Ma per quanto riguarda il suo personaggio, era davvero simile a me. E immediatamente ho voluto chiamarla e incontrarla, e l'ho fatto.

Stevie Nicks ha quindi lodato il lavoro compiuto da Suki Watherhouse nel personaggio ispirato a Christine, avendo riconosciuto i suoi modi britannici e il modo di vestire.

L'artista ha sottolineato:

Sapete per cosa sono realmente triste? Che Christine non abbia potuto vedere la serie perché sarebbe stata così divertita dal personaggio. E ho pensato che Billy fosse spettacolare. Ho pensato abbia catturato così tanto del personaggio di Lindsey, al punto da essere inquietante. Aveva i ricci e quel fascino dark che possedeva Lindsey. Uno dei miei personaggi preferiti era Camila. Ho pensato che Camila e Daisy fossero una buona combinazione per rappresentarmi, le due insieme.

L'idea per la possibile stagione 2

Nicks ha inoltre rivelato che ha proposto a Keough e alla produttrice Reese Witherspoon un'idea per una potenziale stagione 2:

Vorrei che mostrasse cosa accadrebbe se Billy ritornasse dopo la morte della moglie e bussasse alla sua porta, e decidessero di incidere quell'ultimo album che ho sempre sperato che io e Lindsey potessimo realizzare. Quello darebbe vita a una fantastica seconda stagione. Ne ho parlato con Reese e Riley e hanno amato l'idea, ma tutti sono così impegnati. Riley sta per diventare una grande star del cinema. Ma, forse, in futuro la faranno. Fino a quando non ho visto Daisy Jones & The Six, non avrei mai pensato fosse possibile imitare la nostra vita.