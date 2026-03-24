Dakota Fanning entra nel MCU? La sua risposta apre uno scenario inatteso

Pubblicazione: 24 marzo alle 18:28

Dakota Fanning rompe finalmente il silenzio su uno dei rumor più longevi legati al mondo Marvel. Negli ultimi anni, il suo nome è stato spesso accostato al MCU, alimentando teorie e aspettative tra i fan. Tuttavia, in una recente intervista, l’attrice ha chiarito in modo netto la situazione, mettendo fine alle speculazioni. La smentita non solo ridimensiona le voci circolate online e, allo stesso tempo, lascia aperta una porta interessante per il futuro.

Nel dettaglio, Fanning ha dichiarato che “non c’è stato nulla di vero” riguardo al suo presunto coinvolgimento nel MCU. Non solo: ha precisato di. Questo è un passaggio cruciale per capire quanto spesso le indiscrezioni nascano senza basi concrete, amplificate da social media e siti non sempre affidabili. L’attrice stessa, al punto da chiedersi scherzosamente se dovesse contattare il proprio agente per verificare.

Le speculazioni su Fanning risalgono almeno al 2022, quando alcune fonti ipotizzavano un suo ingresso in progetti importanti come The Fantastic Four: First Steps, arrivando persino ad associarla al ruolo di Sue Storm. Tuttavia, con la scelta di Vanessa Kirby per quel personaggio, queste teorie sono rapidamente cadute. Nonostante la smentita, Fanning non chiude affatto le porte al futuro. Anzi, ha dichiarato di essere “totalmente aperta” a partecipare a un progetto Marvel, aggiungendo che accetterebbe volentieri qualsiasi ruolo interessante. Curiosamente, ha anche ammesso di non aver mai riflettuto su un personaggio specifico da interpretare.

Dakota Fanning in una scena di The Watchers fonte: Warner Bros. Italia

Dal punto di vista della carriera, però, un ingresso immediato appare poco probabile. L’attrice è infatti impegnata in numerosi progetti, tra cui una serie thriller per Apple TV guidata dallo showrunner Alex Cary, oltre ai film Alma e The Nightingale, quest’ultimo realizzato insieme alla sorella Elle Fanning. Un’agenda così piena rende difficile una partecipazione a breve termine in un universo complesso e pianificato come quello Marvel.

Un altro elemento fondamentale riguarda la fase attuale del MCU. I Marvel Studios stanno completando la cosiddetta Saga del Multiverso, con progetti già definiti fino alla Fase 6. Questo significa chein poi, probabilmente legata alla futura Saga dei Mutanti. In quel contesto, un’attrice versatile come Fanning potrebbe trovare spazio,, spesso citati dai fan.

Infine, è utile ricordare che Fanning non è del tutto estranea al mondo “supereroistico”. Ha recitato nel film Push accanto a Chris Evans e ha prestato la voce a Wonder Woman nella serie animata Justice League Unlimited. In conclusione, la notizia non è tanto l’ingresso di Dakota Fanning nel MCU, quanto il contrario: la conferma che, almeno per ora, si tratta solo di un rumor infondato. Tuttavia, tra apertura personale dell’attrice e futuri sviluppi narrativi dell’universo Marvel, la porta resta socchiusa — e nel mondo dello spettacolo, questo spesso basta per alimentare nuove aspettative.