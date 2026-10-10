Dal nazismo alla saggezza del Dalai Lama: questo viaggio di redenzione con Brad Pitt è su Prime Video

Pubblicazione: 10 ottobre alle 14:00

Nel 1939, mentre l'Europa precipitava nell'abisso della Seconda Guerra Mondiale, un alpinista austriaco di nome Heinrich Harrer si preparava a conquistare l'Himalaya. Non poteva immaginare che quella spedizione avrebbe cambiato per sempre la sua vita, trasformandolo da simpatizzante nazista a testimone privilegiato di una delle culture più spirituali del pianeta. Sette anni in Tibet, diretto nel 1997 da Jean-Jacques Annaud e disponibile su Prime Video, racconta questa storia incredibile ma vera. Con Brad Pitt nei panni del protagonista, il film ricostruisce un'odissea umana che attraversa la guerra, la prigionia, l'evasione e infine la scoperta di una saggezza millenaria ai piedi del tetto del mondo. La pellicola si apre con Harrer che parte per scalare il Nanga Parbat, una delle vette più pericolose dell'Himalaya. Ma le sue simpatie per il movimento nazista gli costano care: viene catturato dall'esercito britannico e rinchiuso in un campo di prigionia in India.

È qui che la storia prende una svolta epica. Harrer riesce a evadere insieme al compagno Peter Aufschnaiter, interpretato da David Thewlis, e i due si lanciano in una fuga disperata verso l'unico luogo dove nessuno li cercherebbe: il Tibet, all'epoca regno proibito e isolato dal resto del mondo.. Quando finalmente raggiungono Lhasa, la capitale tibetana, Harrer e Aufschnaiter si ritrovano catapultati in una dimensione completamente diversa, dove la spiritualità permea ogni aspetto della vita quotidiana.. Tra l'alpinista occidentale, indurito dalla guerra e dalla montagna, e il leader spirituale più importante del buddismo tibetano nasce un legame profondo e inaspettato.

Il Dalai Lama, interpretato da tre giovani attori tibetani in diverse fasi della sua crescita, è curioso del mondo esterno. Harrer diventa suo tutore, insegnandogli l'inglese, la geografia, persino la costruzione di un cinema. Ma è Harrer a ricevere la lezione più importante. Attraverso gli occhi del Dalai Lama e l'immersione nella cultura tibetana, l'ex nazista scopre valori come la compassione, il rispetto per ogni forma di vita, la non-violenza. La sua visione del mondo, costruita su competizione e superiorità, viene lentamente smantellata e ricostruita su basi completamente nuove. Annaud, regista francese noto per la sua capacità di raccontare grandi storie d'avventura con profondità emotiva, ha girato il film in Argentina e Canada, non potendo accedere al Tibet vero a causa delle tensioni politiche con la Cina. Eppure la ricostruzione di Lhasa è straordinaria, così come le riprese nelle montagne andine che fanno le veci dell'Himalaya.

Tratto dal libro autobiografico di Heinrich Harrer pubblicato nel 1952, Sette anni in Tibet solleva anche questioni delicate sul passato del protagonista. Il vero Harrer fu membro delle SS, dettaglio che il film affronta solo tangenzialmente. Questa scelta ha generato dibattiti sulla responsabilità storica e sulla possibilità di redenzione personale. Il film però non vuole essere un'assoluzione, quanto piuttosto la cronaca di una trasformazione autentica, documentata dallo stesso Harrer che, dopo l'esperienza tibetana, divenne un convinto difensore della causa del Tibet e amico del Dalai Lama per il resto della sua vita. La performance di Brad Pitt è stata oggetto di discussioni contrastanti. Alcuni critici hanno sottolineato l'accento austriaco non sempre convincente, altri hanno apprezzato la sua capacità di mostrare la graduale apertura emotiva di un personaggio inizialmente chiuso e arrogante. Quel che è certo è che Pitt ha portato al progetto il suo carisma e la sua presenza fisica, elementi fondamentali per un film che alterna scene d'azione in alta quota a dialoghi filosofici.





Oggi, a distanza di quasi trent'anni dall'uscita, Sette anni in Tibet rimane un'opera rilevante. Non solo come documento storico di un'epoca e di un incontro straordinario, ma anche come riflessione sulla possibilità di cambiamento personale.. Perché Sette anni in Tibet non è solo un film d'avventura ambientato in scenari mozzafiato. È la cronaca di un viaggio interiore, la testimonianza che anche dai percorsi più oscuri può nascere una luce nuova. E che a volte, per trovare se stessi, bisogna perdersi davvero, in cima al mondo.