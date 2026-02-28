Dandelion: l'anime Netflix in uscita ad aprile che mescola comicità e morte, dal creatore di Gintama

Pubblicazione: 28 febbraio alle 10:35

Netflix continua la sua espansione aggressiva nel mondo dell'animazione giapponese con un progetto che ha già tutte le carte in regola per diventare uno dei titoli più discussi della primavera. Dandelion, in arrivo ad aprile sulla piattaforma di streaming, porta la firma di Hideaki Sorachi, il creatore di Gintama, una delle serie più amate e influenti degli anni 2000.



La storia parla di due angeli, Tetsuo Tanba e Misaki Kurogane, svolgono un lavoro particolare sulla Terra. Il loro compito consiste nel rintracciare le anime ancora legate al mondo terreno e aiutarle a trovare la pace, accompagnandole nel loro passaggio definitivo. Un tema che, di per sé, potrebbe suggerire una meditazione sobria e riflessiva sulla morte, sulla perdita e sul senso dell'esistenza.



Ma qui entra in gioco la firma di Sorachi. Chi conosce Gintama sa bene che il suo autore ha costruito una carriera nell'equilibrio perfetto tra commedia irriverente e dramma profondo, tra parodia dei generi shonen e momenti di autentica intensità emotiva. Il poster ufficiale di Dandelion conferma questa direzione: i due protagonisti sono ritratti con espressioni esagerate, volutamente cartooneschi, mentre condividono una singola bicicletta. Un'immagine che promette situazioni assurde, gag fisiche e una leggerezza di tono che alleggerirà la pesantezza intrinseca del tema centrale.

Eppure, sotto la superficie comica, Dandelion nasconde segnali di una profondità inaspettata. Il titolo stesso è evocativo: il dente di leone, con i suoi semi che si disperdono al vento, è da sempre simbolo di fragilità, transitorietà, di vite che passano e si dissolvono. Un'immagine poetica che ben si sposa con una narrazione incentrata sulla morte e sul lasciar andare. Netflix stessa descrive la serie come un viaggio "ilare ma toccante", una formula che suggerisce momenti di vera commozione alternati a sequenze comiche.



L'arrivo di Dandelion consolida ulteriormente la posizione di Netflix come uno dei principali attori nel panorama anime mondiale. Certo, in termini di volume di catalogo, la piattaforma non può competere con servizi dedicati come Crunchyroll o HiDive. Ma la strategia di Netflix punta sulla qualità e sull'esclusività: serie come Cyberpunk: Edgerunners, Devilman: Crybaby, Komi Can't Communicate e Beastars hanno ridefinito gli standard produttivi e narrativi, dimostrando che l'animazione giapponese può raggiungere vette artistiche anche al di fuori del sistema produttivo tradizionale nipponico.



Due angeli su una bici, anime da salvare e un autore che ha fatto della commedia drammatica la sua cifra stilistica. Ad aprile, Netflix ci invita a seguire questo viaggio bizzarro e commovente, promettendo di farci ridere e riflettere in egual misura.